太空電子戰再升級！ 美衛星通訊干擾系統交付太空軍實測

為因應敵方可能利用衛星系統來威脅美軍行動，L3哈里斯公司推出升級版「Meadowlands」衛星通訊干擾系統，強化美國太空軍在電子戰領域的反制能力。（圖片取自L3Harris網站 ）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕隨著全球通訊、導航與軍事行動日益仰賴太空環境，衛星已成現代社會與戰場的關鍵支柱，也成為未來軍事行動成敗的關鍵之一，為因應敵方可能利用衛星系統來威脅美軍行動，L3哈里斯公司推出升級版「Meadowlands」衛星通訊干擾系統，強化美國太空軍在電子戰領域的反制能力。

據軍聞網站《Defence News》報導，系統大廠L3 Harris本（４）月初宣布，其為美國太空軍升級開發的「Meadowlands」通訊干擾系統近日通過系統驗證審查（SVR），將正式移交太空軍進行系列實際測試。

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太空領域態勢感知項目執行官麥克萊恩（Bryon McClain）上校指出，「Meadowlands」的一大特點是導入更多自動化功能，顯著減少傳統需人員手動操作旋鈕與控制面板的需求，他補充，這將有助於推進遠端指管能力，縮小人員部署規模，提升作戰靈活度。

「Meadowlands」屬於地面型電子干擾系統，主要任務是透過廣泛頻率的無線電訊號干擾敵方衛星與地面之間的通訊鏈路，有效癱瘓其指管與情報傳輸能力。系統採開放式架構設計，除具備更廣的頻率涵蓋與更強干擾功率外，也能透過軟體升級持續優化性能，提升任務持續性與未來彈性。

該系統源自美軍自2004年服役的通訊反制系統（CCS）架構，歷經多年部署與改良後，「Meadowlands」在重量、操作介面與頻譜靈活度等方面全面升級。美方目前已計畫接收首批5套，並簽署後續20套追加合約，預計逐步取代現役CCS，成為新一代太空電子作戰主力，強化美軍在低軌衛星與通訊頻譜上的主動權與嚇阻力。

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