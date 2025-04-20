根本是飛彈界瑞士刀！ MQ -1C無人機掛「地獄火」打掉無人機

MQ-1C「灰鷹」無人機可掛載4枚AGM-114地獄火飛彈，現更致力於拓展反無人機潛力。（取自美國通用原子公司網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕AGM-114「地獄火」飛彈是常見的反裝甲精準彈藥，但其用途相當廣泛，不僅可用於打擊敵軍裝甲車、小型船舶，甚至也被用於反制無人機。根據外國軍聞網站報導，美國通用原子公司（GA-ASI）日前以MQ-1C「灰鷹」無人機發射長弓地獄火飛彈，擊毀一架小型無人機，使得這款長青彈種的未來運用，有著更多想像空間。

外國軍聞網站The War Zone18日報導，美國通用原子公司（GA-ASI）日前以MQ-1C「灰鷹」無人機，掛載AGM-114L「長弓地獄火」飛彈，在空中成功擊毀一架小型無人機，使得原用於偵察、對地打擊任務的「灰鷹」無人機，在無人機當道的時代有了新興運用潛力。

「鷹眼」與地獄火飛彈得以在空中攔截無人機，主要仰賴「鷹眼」與Lynx雷達，原本這是用於搜索50英里（約80.4公里）內的地面目標，或者124英里（約199.6公里）內的海上目標，但經過多次測試，這款雷達系統也具備在高空追蹤小型無人機的能力。

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美國海軍官兵正在扛起地獄火飛彈。（歐新社檔案照）「地獄火」飛彈最早期型號問世於1985年，原本是空對地反裝甲精準彈藥，但經過後續型號的精進，還可以用來打擊地面建物、海上小型舟波等目標。這型飛彈可供直升機、無人機掛載，射程約8至11公里，採取多元導引模式，透過毫米波雷達導引的AGM-114L型號，則有「長弓地獄火」之稱。



MQ-1C灰鷹無人機則為通用原子公司生產、在美國陸軍服役的機種，全長約8.5公尺、翼展長達17公尺，最大起飛重量為1633公斤。其最高時速約310公里，升限8839公尺，作戰半徑約370公里，且具備一天的續航力，其不僅可從事偵察任務，也可掛載4枚地獄火飛彈打擊敵方目標。

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