11套海馬斯、38輛M1A2T下半年成軍 陸軍戰力如虎添翼

國防部最快今日進行「海馬斯」系統的實彈射擊，此為「海馬斯」板運時被直擊的情形。（圖片取自IDF經國號臉書粉專）

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第二批M1A2T戰車要來了！國軍證實42輛6月底前交運

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍去年下半年獲得11套「海馬斯」系統、38輛M1A2T戰車，前者預計今日於九鵬基地「初登板」實彈射擊，後者則持續進行換裝訓練，預計下（6）月進行實彈射擊驗證。根據國軍規畫，這二款武器都可望在今年下半年成軍，將使陸軍裝甲、砲兵部隊戰力獲得大幅提升。

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國防部去年第四季獲得11套「海馬斯」多管火箭系統，且隨之採購64枚射程達300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），今年初獲得16枚，其餘則於今年第一季進行交運作業。另外，陸軍還有18套「海馬斯」、20枚ATACMS，以及864枚精準火箭，則預計在明（2026）年全數交付完畢。

烏克蘭操作「海馬斯」系統在前線執行戰鬥任務。（圖取自烏克蘭國防部）國防部今日在九鵬基地進行「雷霆」、「神鷹」、「神弓」年度操演，今日上午已驗收上百枚「雷霆2000」多管火箭彈的實彈射擊成效，若當地天候好轉，「海馬斯」系統也預計稍晚登場，發射訓練用火箭彈，首度展現實彈射擊成效。

另外，國軍近期送至立法院的預算解凍報告提到，陸軍繼去年12月獲得首批38輛M1A2T戰車後，第二批42輛預計於今年第二季（4月至6月間）交運，最後一批28輛戰車則預計於明年第一季（1月至3月）間交運。國軍報告提及，目前全案裝備產製與交付進度均依計畫節點執行，進度正常。國軍規畫，第一批戰車預計在下個月進行實彈射擊驗證。

陸軍首批M1A2T戰車運抵台灣時的情形。（資料照，記者劉宇捷攝）而這二款攸關陸軍戰力提升的新銳軍備，都可望在今年下半年成軍。國防部長顧立雄今年3月在媒體茶敘時提到，這二型軍備可能趕不上今年漢光演習，成軍要等下半年；陸軍參謀長陳建義當時表示，這二型軍備在去年交裝後，正依照計畫進行換裝訓練，各項進度正常，待換裝訓練完成、進行實彈驗測後，會於今年下半年擇期成軍。

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