第二批M1A2T戰車要來了！國軍證實42輛6月底前交運

陸軍對美採購108輛M1A2T戰車，繼首批38輛於去年底抵台後，第二批預計在本季運交。（資料照，國防部提供）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍對美國採購M1A2T戰車提升地面部隊戰力，根據國防部送至立法院的預算解凍報告所述，繼首批38輛M1A2T戰車於去年12月交運後，第二批42輛將管制在今年第二季前（6月底前）完成產製與運交，最後一批28輛的製造與交付工作，則會在明年第一季完成，共計108輛的新銳戰車，可如期於明年形成完整戰力。

國防部已陸續將預算解凍報告送至立法院，根據國防部攸關「新型戰車」的預算解凍報告所述，陸軍自2019年至2027年編列405億2415萬9千元，對美國採購108輛M1A2T戰車與附屬裝備，並依照發價書規劃於去年至明年共3年間交運，首批38輛戰車已如期於去年12月16日抵台。

至於後續70輛戰車的交運進度，國防部報告明確敘述，預計在今年交付的第二批42輛戰車，依期程規劃於今年第二季（4月至6月）間交運，最後一批28輛戰車則預計於明年第一季（1月至3月）間交運。目前全案裝備產製與交付進度均依計畫節點執行，進度正常。

國防部表示，為使後續批次裝備交運順利，專案駐美聯絡官持續每2個月至美軍兵工廠實施稽核查驗，管控產製進度，確實管制美方於今年第二季、明年第一季完成戰車產製與運交。

M1A2T戰車採用120公厘戰車砲，威力比起國軍其他採用105公厘戰車砲的現役戰車更強，首批38輛戰車去年底交裝後，現正進行換裝訓練，預計下個月進行實彈驗測，並在今年下半年擇期成軍。待108輛M1A2T戰車於明年第一季全數獲得後，駐紮林口台地的269旅將部署一個連，另外10輛給新竹湖口的陸軍裝訓部使用，其餘將供陸軍584旅全旅換裝。

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