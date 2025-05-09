120戰車砲發威！ M1A2T 6月實彈射擊 坑子口訓場主工程超前18％

國防部報告表示，坑子口訓場的第一射擊台工程將於本（５）月完工，接續將於6月移地實施戰車火砲射擊。圖為美軍M1A2實施實彈射擊。（圖片取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國於去年底開始接收美製的M1A2T戰車，然而相關搭配的裝訓部及坑子口訓場仍未完工，遭立委點名。據國防部最新回應報告表示，有關坑子口訓場的第一射擊台工程將於本（５）月完工，接續將於6月移地實施戰車火砲射擊，兼顧訓練與整建需求；此外，主體工程目前已完成29.24%，相比預期超前了18.66%。

陸軍今年規劃編列6億4893萬2千元預算執行「装訓部坑子口訓練場整建工程案」，專門為新的M1A2T戰車興建訓場，但隨著首批M1A2T戰車已於去年底抵台，相關後續訓練設施仍未到位遭立委點名，並凍結500萬元預算要求國防部提出書面報告說明。

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對此，國防部解凍報告最新回應，坑子口訓場主體工程計有6項，配合新式M1A2T戰車換裝訓練，可運用裝訓部長安營區既有的訓場設施，實施第一階段基礎訓練，而坑子口所整建的第一射擊臺將計畫於5月完工。截至今年1月初，水土保持工程預定進度85%，實際進度85%，進度正常；主體工程預定進度10.58%，實際進度29.24%，已超前18.66%；全案目標可於明（2026）年10月底前完工。

我國於去年底開始接收美製的M1A2T戰車，然而相關搭配的裝訓部及坑子口訓場仍未完工，遭立委點名、凍結預算。（資料照/國防部提供）

值得一提的是，回應報告中加碼指出，配合第一射擊臺將於今年本（5）月完工，陸軍將規劃於6月初，移地至坑子口新訓場實施戰車火砲射擊，以兼顧訓練與整建需求。

這將會是M1A2T戰車自抵台以來，首次使用新的訓場進行戰車砲實彈射擊！國防部於上一年度的預算解凍報告中另有說明，施工期間的部隊射擊訓練流路，仍以「分區、分段、分時」為原則，依照M1A2T戰車接裝期程，與現役戰車部隊協調訓場進用；基礎訓練部分，仍維持在長安營區（裝甲兵學校）實施，而在進階組合訓練階段，將會與北測中心協調，移地接續施訓。

裝訓部CM11戰車於坑子口射擊台實施火砲射擊。（資料照）

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