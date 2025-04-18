「伊勢號」護衛艦領銜 日海自印太遠洋部署21日啟航

日本海自的直升機護衛艦「伊勢號」（DDH-182），下周一（21日）起將領銜出動，展開今年的「印太遠洋部署」（IPD25）。（日本海上自衛隊官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛省宣布，旗下海上自衛隊（JMSDF）年度性印太遠洋部署（IPD25）即將啟程，下周一（21日）起展開7個月的巡弋任務，期間以「伊勢號」直升機護衛艦（DDH-182）領銜走訪24國，代表與英國航艦打擊群聯合演訓，更將參與美菲「肩並肩」等多場軍演，持續深化盟邦安全合作，實踐「自由開放印太」願景。

日本海自是從2017年起展開印太派遣巡弋，透過遠洋海上實務走訪各國、與盟邦共同演習，發揮敦睦精神也強化海防訓練能量，進而提升印太區域和平穩定；該任務近年最大亮點，莫過於去（2024）年任務中同時出動「出雲號」（DDH-183）、「加賀號」（DDH-184）護衛艦，由於兩艦正逐期接受「航艦化」改裝，其相關動態備受外界關注。

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日本海自去（2024）年「印太遠洋部署」（IPD24）期間，派遣「有明號」驅逐艦（DD-109）參與「太平洋先鋒」（Pacific Vanguard 24）演習之情形。（日本海上自衛隊官方X帳號）

海自15日指出，今年「印太遠洋部署」將派出5艘水面艦，分編4支水面艦支隊，水面艦包含1支隊的最上級護衛艦「矢作號」（FFM-5）擔綱、2支隊運輸艦「大隅號」（LST-4001）、4支隊護衛艦「曙號」（DD-108），並由3支隊的直升機護衛艦「伊勢號」（DDH-182）、護衛艦「涼波號」（DD-114）海自領銜，協同航空支隊、潛艦支隊的P-1海上巡邏機和柴電潛艦實施巡弋遠航。

海自運輸艦「大隅號」（LST-4001），將納編今年印太遠洋部署的第2水面艦支隊。（日本海上自衛隊官網）

「伊勢號」護衛艦標準排水量13950噸，艦載主要武裝有20機砲、Mk41垂直發射系統、魚雷等，並可起降海上直升機，為「日向級」護衛艦二號艦；去年出動的「出雲號」、「加賀號」原先也和前者屬同一級別，但在接受改裝成可起降F-35B戰機的輕航艦後，現已獨立為「出雲級」護衛艦。

此外，海自今年的印太遠洋部署，將訪問美、印、澳、帛琉、馬紹爾群島、東加、吐瓦魯等24國，除將和英軍航艦打擊群聯演外，也將投入美菲「肩並肩25」（Balikatan 25）聯演、印尼「超級加魯達之盾」（Super Garuda Shield）、澳洲「護衛軍刀」（Talisman Sabre）聯演、「馬拉巴爾25聯演」（Malabar 25）聯演，以及「太平洋夥伴25」（Pacific Partnership 25）人道支援任務等演訓。

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