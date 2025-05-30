20萬獎金可以領了！ 海巡尋獲雷虎失聯的無人船

海巡今日已尋獲雷虎失聯的無人艇。（圖取自海巡署）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕雷虎科技下個月將參加中科院的「國內外廠商水面無人載具展示活動」。不料旗下一艘無人艇近日卻於海上測試匿蹤功能時失蹤，業者還開出20萬元獎金，希望漁民能幫忙尋找。海巡署今天發布聲明表示，已尋獲一艘無人艇，並確認該目標為雷虎科技股份有限公司於5月27日在花蓮和平東方30浬海域執行海上測試期間失聯之無人船。

海巡署表示，今（30）日上午11時許，海巡署第二巡防區指揮部小香蘭雷達於新北市澳底漁港東方約1.6浬海域，發現一可疑混合雷達目標，隨即通報小香蘭守望哨，並指派艦隊分署第十六（澳底）海巡隊PP-3561巡防艇前往查處。

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經守望哨與PP-3561巡防艇接近辨識後，確認該目標為雷虎科技股份有限公司於5月27日在花蓮和平東方30浬海域執行海上測試期間失聯之無人船。經聯繫該公司確認，將派遣作業船舶前往現場進行拖帶回收作業。

雷虎無人艇（圖取自海巡署）

第二巡防區指出，海巡署持續秉持守護民眾生命安全與維護海洋家園的使命，第一時間應處各類海域突發狀況，有效展現海上監控與應變能力。也提醒民眾，若於岸際或海上發現異常或發生緊急情況，可撥打「118」免付費報案專線，海巡單位將立即派員前往協處。

昨日自稱雷先生網友於社群平台PO協尋雷虎科技船隻時，網傳為攻擊型無人艇，雷虎則對此澄清，雷虎商用船有2、4、6、8米，目前都在測試中，而失聯的商用小船，是在做匿蹤測試時，因天候不佳，導致通訊中斷而失聯，並非是攻擊型無人艇。

海巡署表示，公司派遣作業船舶前往現場進行拖帶回收作業。（翻攝自海巡署影片）

雷虎無人艇已拖帶回港口。（圖取自海巡署）

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