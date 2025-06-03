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中科院九鵬基地6月神秘射擊 對海飛彈演訓引矚目
九鵬基地是國內飛彈試射重地。（資料照）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國防部近日發布航行警告，宣布將於6月11日至12日上午6時至8時，在屏東九鵬基地周邊海域進行火砲射擊演訓，射擊項目被外界推測為對海飛彈試射，引發高度關注。根據公告，射擊範圍涵蓋東經121度02分至121度56分、北緯22度06分至22度32分之間的廣大海域，最大高度0至25000呎，屬「無限高」射擊，顯示此次「神秘」試射威力不容小覷。
6月11日至12日上午6時至8時，在屏東九鵬基地周邊海域進行火砲射擊演訓。（記者蔡宗憲翻攝）
九鵬基地為中科院重要的飛彈試射場域，此次射擊涉及的危險區分為4個區域，涵蓋九鵬基地東側海域，並影響花蓮、台東及蘭嶼周邊海域。公告中特別提醒航、漁船避開，並禁止進入相關空域，顯示演訓規模與敏感性。軍事專家分析，此次射擊可能涉及中科院研發的對海飛彈系統，強化台灣海防能力，特別是在當前區域情勢緊張之際，意義更顯重大。
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國防部雖未公開具體射擊項目，但根據公告中的「火砲射擊」描述，推測可能與雄風系列飛彈有關。軍事粉專Taiwan Adiz指出，九鵬基地過去常進行反艦飛彈試射，此次射擊時間選在清晨，且高度達25000呎，顯示試射飛彈的射程與精準度將接受嚴格檢驗。
中科院九鵬基地近年頻繁進行飛彈試射，顯示我國在國防自主上的積極作為。此次演訓不僅展現我國飛彈技術的進展，也向外界傳達捍衛海疆的決心。呼籲民眾支持國軍演訓，並強調所有活動均以安全為首要考量。