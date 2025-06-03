歐盟點頭！英義日密組「第六代戰機」鐵三角 2035升空挑戰F-35霸權

5月21日在日本東京千葉市舉行的日本國際防衛裝備展（DSEI Japan）上，展示了「全球空戰計畫」（GCAP）的第六代戰機概念模型。背景可見參與國義大利、日本及英國的國旗，歐盟已批准此三國的合資企業共同研發此款戰機。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟2日核准英、義、日三國共組的戰機合資企業，目標打造第六代匿蹤戰機「全球空戰計畫」（GCAP），旨在擺脫對美軍備依賴並抗衡中俄威脅，預計2035年升空。此舉正值美國重要盟友因川普可能重返白宮，而對長期安全承諾產生疑慮的敏感時刻。

這家合資企業將由英國貝宜系統（BAE Systems （Holdings） Limited）、義大利李奧納多（Leonardo S.p.A.）及日本飛機產業提升公司（Japan Aircraft Industrial Enhancement Co Ltd）組成，三方各持股33.3%。新公司總部將設於英國，首任執行長預計由義大利方面人士擔任，其主要任務是作為「全球空戰計畫」（GCAP）的主承包商與領先系統整合商。

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《金融時報》報導，這項合作案獲得歐盟執委會批准，正值義大利、英國和日本等美國重要盟友，因應美國前總統川普任內可能退出對歐洲長期安全承諾的疑慮，重新思考其在國防設備上對美國的歷史性依賴。該計畫旨在創建美國以外的下一代戰機選項，目前北約組織（NATO）空軍主力為F-35戰機及其前代機種，已引發部分國家對過度依賴華府的擔憂。

這家總部設於英國的合資企業，將負責管理「全球空戰計畫」下新一代戰機的設計、開發與交付。該計畫於2022年公布，目標是讓新戰機在2035年開始服役，旨在擴展各國國防能力，以應對來自俄羅斯和中國日益升高的安全威脅，被視為有史以來最具雄心的軍事計畫之一。

歐盟執委會認為此協議不會在歐盟內部引發競爭疑慮。歐盟正積極鼓勵國防工業合作，例如透過新基金進行聯合採購，若英國和日本等第三國簽署合作協議，亦可參與。

此戰機計畫是英國實現軍隊現代化雄心的一部分，其最終成本目前尚未確定。英國政府2日也公佈了未來十年的國防計畫，作為期待已久的戰略審查一部分，承諾投入數十億英鎊於新潛艦、長程武器及彈藥。英國首相施凱爾稍早表示，英國需要迅速現代化並加強其武裝力量以嚇阻衝突，並稱英國「不能忽視俄羅斯構成的威脅」。

值得注意的是，法國、德國和西班牙也正致力於自身的下一代戰機計畫（Future Combat Air System, FCAS），引發部分業界人士擔憂歐洲是否有能力同時支撐兩個長達數十年的大型軍事研發項目。

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