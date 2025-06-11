顧立雄：國防部下半年再提特別預算 無人機、無人艇入列

國防部將在今年下半年提特別預算，並將採購無人機、無人艇。圖為銳鳶二型無人機。（資料照，記者劉宇捷攝影、製圖）〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部目前執行的「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，將在明年邁入最後一個年度。國防部長顧立雄今（11）日表示，國防部下半年會提出新的特別預算，聚焦強化不對稱戰力與防衛韌性建構，「無人機、無人艇等無人載具也是相當重要的一部分」。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並處理立法院院會交付的國防部主管預算凍結案。民進黨立委李坤城質詢關注，國防部海空戰力提升計畫特別預算自民國111年執行至115年，未來是否有需要調整的方向？

顧立雄表示，在執行海空戰力特別預算後，國防部下半年會提出的特別預算，主要為繼續強化不對稱戰力與防衛韌性建構，不對稱戰力當中，無人機、無人艇等無人載具也是相當重要的一部分，也包括指管系統等措施。

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顧立雄進一步表示，不對稱戰力有機動、存活率高、致命、低成本等基本共同定義，國防部會進行規劃，建構足夠所需量能。國防部現在還在做整體檢討，檢討完之後，下半年會提出特別預算，由於預算規模尚未最終定案，內容需要稍微保留。

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