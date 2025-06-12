美購「吸血鬼」反無人機系統 低成本火箭打擊無人機

「吸血鬼」反無人機系統由獨立穩定瞄準射控系統，與「先進精準擊殺武器系統」（APKWS）導引火箭莢艙組成。（圖取自L3 Harris）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕矛盾相長，防禦方的反無人機技術時時跟隨攻擊方成長，外媒報導，美國國防部將採購L3 Harris公司的「吸血鬼」（VAMPIRE）反無人機系統，借助其在烏俄戰爭的優異實戰表現，強化美軍反無人機（C-UAS）防衛戰力。

軍聞網站「Army Recognition」9日報導，美國防部根據2023年小量採購軍援烏國的合約，與L3哈里斯公司簽署一份未公布金額與數量的新約，擴大採購「吸血鬼」系統，將交由駐歐美軍部隊操作，希冀發揚其優異攔截性能與低廉成本特性，加強應對日益嚴峻的無人機戰場威脅。

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L3哈里斯公司瞄準與感測器系統部門總經理柯克蘭表示，「吸血鬼」系統已在烏俄戰場及美軍攔截葉門叛軍無人機取得優異實戰表現，充分證明其反制戰場無人機的效能和可靠性；未來可望透過這項合約擴增量產規模，捍衛美軍與盟軍部隊及關鍵基礎設施安全。

L3Harris先前於2023年1月獲得美國國防部價值4000萬美元的合約，向烏克蘭安全部隊交付14套VAMPIRE系統。

「吸血鬼」系統全名為「載具通用模組化臺板情監偵火箭設備」，由WESCAM MX-10D RSTA獨立穩定瞄準射控系統，與「先進精準擊殺武器系統」（APKWS）導引火箭莢艙組成；僅需2人便可操作，也可在2小時內安裝於皮卡車、悍馬車等各式地面載具，迅速部署至防衛區域。由於APKWS的成本較防空飛彈低廉，未來可望加速部署，為美軍提供更經濟的防空保護傘。

全系統重新裝填操作可在兩分鐘內完成，同時整合駕駛監視器，可提供態勢感知並支援操作。平台設計可儲存備用的APKWS雷射導引火箭彈，以支援在長期任務期間的持續作戰能力。

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