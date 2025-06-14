空軍將購「千輛皮卡」傳換現役輕戰 知情人士憂國軍變「塔利班」

圖為豐田Hilux預想圖。（圖翻攝自KOLESA）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍單價約135萬的輕型戰術輪車數量達到三、四千輛之多，美其名曰戰術，卻為官兵詬病已久，不僅多次後勤出包，更曾遲遲無法驗收，被官兵戲稱連防彈都不如，最後淪為行政車輛。值得注意的是，空軍近日向民間公開徵求「皮卡車採購」，數量達到驚人的1038輛，疑似要替換現有輕戰。知情人士透露，從規格表已能推斷出就是豐田的Hilux車系，單價可能落在236萬左右。

根據電子採購網資訊，空軍的裝備性能需求要求需求具戰術機動之特性外，尤須於平、戰時適應本、外島多海岸、丘陵、高山地理環境及戰時道路遭敵破壞後狀況，須具四輪傳動之功能。

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在武器系統部分，配備柴（汽）油引擎，載人5人（含）以上，載重能力800以上，其爬坡能力，續航力全裝載行駛里程可達400公里以上，後車斗具開放空間（加裝拉簾式上蓋，可上鎖）。

在操作要求部分，車輛除於一般道路及高山行駛下，發揮該車輛設定之功能，亦可運用現有C-130型機裝載，且車體下方前後結構應附有栓繫點，可供空運裝載使用。

在介面整合部分，因任務需求，預留無線電接頭與放置空間，所需通訊系統為現有通訊裝備，車輛亦為「市面商售車輛」，故籌購之車輛均無所需介面整合。

對此知情人士認為，從規格要求已能推斷出就是豐田的Hilux車系，單價可能落在236萬左右，質疑即便要買輪車，也有軍規防彈悍馬可採用，為何要選用商規車，把國軍變成「塔利班」。

針對相關商情徵求，空軍表示，空軍依任務需求、裝備缺裝情況及逾使用年限，辦理車輛缺裝補實及汰舊換新作業，以支援作戰任務運作所需；全案採購民用型皮卡計1038輛，後續依實際需求辦理滾動式調整，俾維裝備妥善。

國軍原以美軍「聯合輕型戰術輪車（JLTV）」為計劃替換現有輕型戰術輪車，但單價約新台幣千萬，國防部認為單價過高，計畫由軍備局209廠進行車體製作，205廠以商購的方式，購買動力系統、懸吊系統等組件。

然而據媒體報導，國軍自行研發的輕型偵搜戰術輪車單價每輛已超過1500萬元，比JLTV的1000萬還高，且目前據了解僅300輛採購規模，要給裝甲單位使用，國軍戰術輪車的汰換尚有很大的空間。

空軍的裝備性能需求要求需求具戰術機動之特性外，尤須於平、戰時適應本、外島多海岸、丘陵、高山地理環境及戰時道路遭敵破壞後狀況，須具四輪傳動之功能。（圖取自電子採購網）

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