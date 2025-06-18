以軍「箭式」防空飛彈庫存告急 美國示警恐難持久反制伊朗飛彈威脅

以色列「箭-3」防空飛彈系統進行實彈試射。該系統具備大氣層外攔截能力。（圖：以色列國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國官員向《華爾街日報》透露，面對來自伊朗的飛彈攻擊，以色列用於攔截遠程彈道飛彈的「箭式」（Arrow）防空飛彈庫存即將耗盡，各界憂慮，這場衝突若持續延長，以方恐難維持目前的防空作戰節奏。

該名美國官員指出，華府早在數月前，就已察覺以色列的彈藥供應瓶頸，近期更加緊部署防空系統協助以方因應。

請繼續往下閱讀...

這篇報導指，自以色列、伊朗今年6月爆發全面衝突以來，五角大廈已向中東地區增派海、陸、空多項飛彈防禦裝備，如今，連美方自身的攔截飛彈數量也遭遇壓力。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）飛彈防禦計畫主任卡拉科（Tom Karako）直言：「美國與以色列都不可能無止境地坐著攔截飛彈。以色列與其盟友必須全速行動，該補的就補、該產的就產，不能再坐等事態惡化。」

以色列國防工業巨擘「以色列航太工業公司」（Israel Aerospace Industries, IAI）為「箭式」飛彈的主要製造商，對於這篇報導並未作出回應；以色列國防軍（IDF）則透過聲明表示：「國防軍已做好各種準備，但針對武器彈藥問題，恕不對外說明。」

「箭式」飛彈是以色列多層次防空網中，攔截高空長程彈道飛彈的主力之一，與「鐵穹」（Iron Dome）、「大衛彈弓」（David’s Sling）一同構成以色列領空防線。伊朗近期已多次動用中、遠程導彈襲擊以色列，導致以軍對「箭式」的依賴程度隨之提升。

外界普遍擔憂，若戰事持續數週甚至數月，以色列將無力補足價格高昂、高技術門檻的「箭式」飛彈，導致戰略空缺。美方也面臨類似壓力，倘若進一步軍援以色列，勢必擠壓美軍自身在印太與歐洲戰線的部署。

報導總結，儘管以色列國防軍聲稱已做好萬全準備，並強調能因應各種情境，但這場飛彈消耗戰，是否導致以色列與美國居於不利情境，將取決於接下來的補給、外交與軍事決策走向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法