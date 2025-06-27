RF-5E、F-5F戰機下周除役 國軍社群先發同飛美照「致敬」

駐花蓮基地的空軍五聯隊RF-5E（右）、F-5F（左）戰機升空同飛。但隨著兩型機將於7月4日除役，這樣的畫面也即將成為絕響。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕捍衛我國領空半世紀、更培育無數空戰精銳的F-5戰機，繼前（2023）年底率先解除戰備後，國防部長日前也證實，僅存的偵照機、雙座機確定在下周五（7月4日）舉行除役典禮，正式退出作戰序列。不過，國防部官方社群今天貼文中的兩張照片，恰巧就是RF-5E、F-5F型機同飛的畫面，似有為其除役典禮「預熱」的濃厚意味。

國防部今（27）日在官方社群以「戰鬥機周五」（#FightherFriday）為題發文表示：「35000呎擾動的氣流，是無聲的戰鼓，民眾的信賴，是形而上的凝結尾。因為曾經無懼的他們，才有現在安定的日常。」，並搭配兩張RF-5E、F-5F戰機同飛的畫面，由於這兩型機即將於下周五正式除役，整體內容也明顯傳達出向這款戰機「致敬」的崇高意涵。

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空軍一架RF-5E（上）、兩架F-5F（下）戰機升空同飛。（國防部發言人官方Facebook）

我國最早於1965年以美國軍援方式獲得F-5A/B戰機、但部分戰機後續因故移交給南越空軍；1973年再以「虎安專案」名義獲美廠諾斯洛普（Northrop）授權在台組裝F-5E/F戰機，截至1986年共出廠242架F-5E單座型、66架F-5F雙座型機，機隊規模傲視全球；該機更曾在1995、1996年台海危機期間，與少量的IDF戰機共同扛起捍衛領空的重任。

隨著二代機換裝，F-5E/F戰機也退居二線，改當新進飛官的部訓機，成為不少後進優秀飛官的搖籃，而它的退役也已在航空圈、軍事圈之間引起廣大迴響，許多人希望能在典禮當天一同見證，讓這款傳奇戰機能夠有個風光的退休儀式。

日前在花蓮基地外海演練五機編隊衝場課目的RF-5E、F-5E戰機。（本報資料照，記者游太郎攝）

對此，國防部長顧立雄日前證實，RF-5E/F-5F戰機除役儀式7月4日將於花蓮基地舉辦，根據目前規劃，屆時將會製作專屬的紀念影片，讓國人也能一同見證榮耀。

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