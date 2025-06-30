國防秘辛》空軍E-2T預警機花3天3夜指管接力 只要「凸槌」就重來

空軍1995年引進4架E-2T預警機，並通過連續72小時「接力」驗證，確保指管、情傳不間斷。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國空軍1995年引進首批4架E-2T空中預警機，在兩岸局勢一觸即發之際，成為守護台海的明亮「眼睛」。前空軍預警機中隊長翁嘉民回憶，當時為驗證預警機持續戰力，4架預警機數度採取連續72小時接力升空方式，磨練預警指管與數據鏈路傳遞，且空中、地面連線都不能中斷，即使在結束前5分鐘「凸槌」，仍得「補考」過關。

空軍現有5架E-2K預警機，其中3架為1995年購入的E-2T預警機升級而來（另有1架已損毀），負責國軍空中指管、情傳任務，在兩岸因台海飛彈危機而局勢升溫之際，成為國軍掌握台海動態的利器。翁嘉民回憶，我國4架E-2T預警機在1995年分兩批返國，須通過一項攸關預警指管、數據鏈路傳遞穩定度的驗證，且長達72小時的測試，絕對不能中斷。

翁嘉民說，當時4架E-2T預警機輪流升空，保持1架E-2T在空中作業，其餘3架則在地面待命接力，假如在空機有狀況，在地面的預警機就得立即遞補。一架預警機在空中作業的時間約4個半小時，其中半小時須與下一架E-2T連線重疊，在確保空中、地面的情傳不間斷之後，完成任務交接的在空機，才得以離線返航。

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前空軍預警機中隊長翁嘉民。（記者劉宇捷攝）這道費時3天3夜的「必考題」並沒有「凸槌」空間，翁嘉民笑說，就他的印象，E-2T預警機抵台後，曾兩度進行形同72小時「接力賽」的驗證，但曾在驗證結束前5分鐘，發生情傳中斷的狀況，但後續皆能完成驗證，擔負起台海空防早期預警的重任。

除了扮演監控台海動態的「眼睛」，E-2預警機也在我國天災發生後，成為救災的好幫手。翁嘉民說，包括921大地震、88風災時， E-2預警機都扮演起指揮與中繼的要角，1架E-2預警機就可以掌握數十架直升機的動態，包括起降、飛行路線、後續任務調派等，都仰賴其鏈路完成，可說是非常有效的「空中指揮所」。

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