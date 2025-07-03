見證國造潛艦海鯤號第三次海測 退役軍人集結振奮士氣

退役軍人拉起布條、揮舞國旗，為第三次海測的海鯤號潛艦加油打氣。（記者李惠洲攝）〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號今（3）日進行第三次海測，有退役軍人組團到場拉布條、揮舞國旗，高喊口號為海鯤號加油打氣。海鯤號預計進行三至四次浮航測試，今天若順利，離潛航測試僅一步之遙。

海鯤號上午8時離開台船乾塢，浮航至外海進行第三次海測，這次除了台船工作船，還有海軍陸戰隊快艇一旁戒護，岸上則有海軍、空軍退伍軍人拉起「SS-711 海鯤艦加油！256戰隊加油！」布條，揮舞著國旗大喊：「加油！」他們希望海鯤艦上官兵及台船人員，能看到布條及聽到呼喊加油的聲音，讓他們能知道有人幫他們加油，感謝他們的辛勞。

退役軍人準備加油打氣布條，希望海鯤艦上官兵及台船人員能看得到。（記者李惠洲攝）海軍退役的林先生說，日前他也參加了海軍2艘軍艦除役典禮，心裡很感動，但也不忍心讓海軍的長官、學弟妹在比較老舊設備上捍衛台海，期待舷號711的海鯤艦能順利完成測試，加入捍衛海疆行列。他說，前兩次出海測試，他都在岸邊用望遠鏡觀察，目前還沒有下潛測試。

海鯤號進行第三次海測。（記者李惠洲攝）海軍陸戰隊快艇戒護海鯤號出海。（記者李惠洲攝）海鯤號6月17日啟動第一次海上測試（SAT），台船稱順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試；同月26日進行第二次海測，完成各系統海上動態組合驗證及艦船操控運轉能力。

海鯤號在工作船戒護下出海測試。（記者李惠洲攝）海鯤號第三次海測。（記者李惠洲攝）台船表示，海上試俥計畫依潛艦水下安全測試作業，區分「浮航、淺水潛航、深水潛航」三階段。各階段安排數次海上測試，並依測試結果調校缺改並精進性能。潛航時將逐步增加測試深度，確保在測試安全條件下達成作戰任務需求。海鯤號估計在9月底完成海測，以11月依合約如期交船為目標。

海鯤號再度進行浮航測試。（記者李惠洲攝）國造潛艦後續艦採「2+3+2」模式分三階段建造，首批兩艘為根據原型艦經驗優化的「小改款」版本，於5月依採購程序規定與台船完成簽約，現階段台船僅就人力、料件及機具先行備便。

海鯤號後續艦預算因在野黨提案凍結50%、約10億元，目前遭立法院凍結，解凍條件為原型艦通過海上測試（SAT），且專案向立院報告，始得動支，因此尚未開工。海鯤號出海測試，海軍大湖級救難艦一旁戒護。（記者李惠洲攝）

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