部隊自製無人機迅速蔚為風潮 波蘭裝甲旅也幫官兵上課

波蘭第一裝甲旅開課讓士兵學習獨立自製和改裝無人機。（圖取自X@1WBPanc）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自美國陸軍今年開啟師級自製無人機的「衝刺計畫」後，中國快速跟進，現在就連波蘭第一裝甲旅也開設相關課程，讓官兵學習獨立自製和改裝無人機。

軍聞網站「Defence 24」報導，波蘭第一裝甲旅在社群平台表示，官兵參加習得獨立製造和改裝無人機的課程，將獲得執行特定作戰任務所需的理論知識和實踐技能。

請繼續往下閱讀...

報導指出，烏克蘭現已成為「第一人稱視角」（FPV）無人機戰術研發的世界實驗室。最初這些活動自民間基層發起，由志願者、業餘愛好者以及官兵，利用中國零件組裝無人機，並在前線進行測試；隨著時間的推移，數十所學校和訓練中心應運而生，其中許多學校位於前線附近。



這篇報導稱，無人機製造與改裝課程的持續時間，從幾天到幾週不等，不僅包括操作和任務模擬，還包括從零開始組裝機器、操作軟體，以及根據特定類型的攻擊行動調整配置。

烏克蘭是世界上最早創建專業無人機部隊的國家之一，也擁有工業規模的無人機組裝能量，烏克蘭無人機部隊由FPV飛行員、技術人員和干擾操作員組成。

而美軍的「衝刺計畫」，則是由101空降師今年初與陸軍物資司令部（AMC）發起，該計畫正推廣擴大至駐歐美軍和駐義第173空降旅，目的在設立無人機實驗室，由官兵親手打造、組裝與訓練FPV無人機，避免冗長採購程序，迅速建立部隊作戰所需裝備。對此，101空降師先前已於演習中組建第302情報營、第21通信營、第326工兵營等3個專職操作無人機的師部營投入操演。

另外，中國央視今年5月底的節目顯示，中國武警也設立了「無人機專修室」等創新工坊，不僅最快能在2小時內組裝完畢，還能利用3D列印機，3分鐘內就列印出無人機所需零件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法