漢光41》淡水河防不是只有爆炸阻絕 還有戰車+「復仇者」飛彈

軍方人士今天指出，淡水河防衛部署不是只有河道封鎖爆破阻絕，河兩岸的適當位置還部署了戰車及車載式的「復仇者」防空飛彈系統（如圖，本報資料照，記者叢昌瑾攝），採多層部署就是為了有效反制共軍威脅。

〔記者羅添斌／台北報導〕為防中國解放軍突入淡水河道侵犯中樞，國軍今（12）日在淡水河道實施「河道阻絕設置」操演，並且首次公開執行C4炸藥遙控爆破，震天聲響傳遍淡水捷運站旁河道周遭左右岸。軍方人士今天指出，淡水河防衛部署不是只有河道封鎖爆破阻絕，河兩岸的適當位置還部署了戰車及車載式的「復仇者」防空飛彈系統，採多層部署就是為了有效反制共軍威脅。

陸軍關渡指揮部的聯兵一營又稱為河防營，共軍積極發展兩棲作戰兵力，同時擴充大型氣墊船艇，企圖從海灘、河口突襲台灣，其中，淡水河口距離總統府僅1小時車程，該地與沿岸防禦為北台灣戍守關鍵，也因此戍守此區域的聯兵一營，必須全年無休丶24小時戰備，也是國軍唯一一個全天候值勤的地面部隊。

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陸軍司令呂坤修上將今年端節前「無預警」視導淡水河防部隊時，官方釋出的視導照片大有玄機，因為照片的一角露出的正是「復仇者」防空飛彈系統。（圖片取自青年日報）

國防部先前在送交立法院的報告指出，為防止共軍氣墊登陸船艇突襲，軍方在戰時緊急需要時，會在各大河口布雷及預置兵、火力部署，並在河道、陸岸地區設置多層次阻絕設施，打擊入侵的共軍氣墊登陸艇或任何進襲載具。以淡水河防為例，除了在作戰需要而進行布雷丶預置火力之外，還會設置多層次的河道阻絕措施，以及預置汽油桶、拉設導爆索，先遲滯氣墊登陸艇的速度，並在經過時加以引爆。此外，在河道周邊重要陣地、掩體，運用各式曲射、直射武器，構成多層次、複式綿密的阻絕及重層火網，打擊人侵的共軍氣墊登陸艇。

軍方人士今天指出，淡水河兩岸的適當位置還部署了戰車及車載式的「復仇者」防空飛彈系統，陸軍司令呂坤修上將今年端節前「無預警」視導淡水河防部隊時，官方釋出的視導照片大有玄機，因為照片的一角露出的正是「復仇者」防空飛彈系統。

「復仇者」（Avenger）飛彈車是波音公司（Boeing）1980年代研製的機動短程防空系統，其構型簡單，就是把一座飛彈發射塔，裝在一輛四輪獨立懸吊的M1097A2悍馬車之上，前座可供2至3人搭乘，後方則預留相當大的空間裝設飛彈發射塔，以及刺針飛彈備彈，一輛發射車可同時裝掛8枚「刺針」飛彈，並有8枚備彈，最遠可打擊8公里外的敵軍空中目標。

CM11戰車在淡水河岸邊部署。（記者塗建榮攝）

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