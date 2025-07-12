漢光41》美軍高階退將團來台 佛林上將指導淡水河防部署

國防部長顧立雄11日前往新北地區，視導第三作戰區防禦性布雷及臺北港關鍵基礎設施防護操演情形。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光41號演習今天進入第四天，三軍部隊操演重點也由前三天的灰色地帶襲擾應對，轉為遭受共軍攻擊後的應變及反制，據指出，由美軍退役高階將領組成的漢光演習觀察團日前抵台，並且分別親自到國軍各演習地點了解演練實況，同時指導哪些防衛部署需要加強丶應變作為的優先順序必須調整。

軍方人士還指出，此次來台的美軍退役高階將領，包括前美軍太平洋陸軍司令佛林上將在內，佛林上將昨天也與美軍來台指導陸軍防衛的教官們，一同前往淡水地區，現場了解我國陸軍對淡水河的防衛部署作為，包括淡水河口丶河道防衛強化方面，提出具體丶建設性的建議。

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美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）在今年5月16日舉行「在緊張加劇下維持嚇阻力：防止中共對台侵略」聽證會，包括前太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）、美退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）及前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）出席。

蒙哥馬利指出，美國國會2023年通過的「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），指示行政部門訓練台灣軍隊，但國防部進度緩慢。如果要讓台灣真正建立一支具實戰能力的反介入部隊，仍需要美軍投入與參與。他說，美國可以提供台灣400套魚叉飛彈系統，但如果台灣沒有懂得操作、部署、定位這些系統的團隊，並建立主射擊、備用與替代位置，擁有多少裝備其實已經無關緊要。

前太平洋陸軍司令佛林表示，北京的目標為「不侵略而制服台灣」，「但我們不能忽視中國空、海和陸軍所展現的威脅」，美國必須強化自身陸基軍事能力，以利支援台灣。

前副國務卿坎貝爾指出，台海衝突是一場海上作戰，華府應對海軍戰力投入更多資源，潛艦部隊會是美國對於潛在對台封鎖的解答。

此次來台的美軍退役高階將領，包括前美軍太平洋陸軍司令佛林上將（圖右，中央社）在內。佛林上將昨天也與美軍來台指導陸軍防衛的教官們，一同前往淡水地區，現場了解我國陸軍對淡水河的防衛部署作為，包括淡水河口丶河道防衛強化方面，提出具體丶建設性的建議。

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