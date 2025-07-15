「雄三增程型」明年底量產完畢 飛彈箱辨識「眉角」看這裡

國軍雄三增程型飛彈在漢光演習期間首度曝光，可以留意其彈箱上的橫向「彈箱加強肋」多達21道。（記者方瑋立攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德今日前往台北港附近視導操演部隊，媒體直擊，未曾公開亮相的「雄三增程型」反艦飛彈發射車，竟然在八仙樂園附近放列。國軍正執行441億餘元特別預算量產雄三、雄三增程型飛彈，傳射程可觸及400公里，飛彈發射箱的橫向「彈箱加強肋」多達21道，比雄三飛彈的18道來得多，顯見彈體更大、長度更長。

根據國防部規畫，雄三增程型飛彈的量產計畫，為海空戰力提升計畫採購特別預算案的一部份，國軍自2023年至2026年共編列441億餘元，用於量產雄三飛彈、雄三增程型飛彈，惟實際量產數量不明。陸基版發射車將陸續供海鋒大隊操作，艦射版則將率先用於2026年完工的輕型巡防艦之上。

增程型雄三飛彈可超音速飛行，且外傳射程可達400公里，比一般型雄三飛彈的150公里以上來得更遠，不僅可大幅壓縮敵艦的反應時間，射程還將台灣海峽、巴士海峽等關鍵海域涵括在內，將對我國制海作戰助益甚大。

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軍事迷AGENT BEAR2023年在中部拍攝到疑似是增程型雄三反艦飛彈彈箱，同樣也有21道「彈箱加強肋」。（圖：AGENT BEAR提供）由於雄三增程型飛彈射程更遠，彈體也更大，因此飛彈發射箱上的橫向「彈箱加強肋」，也比雄三飛彈更多。軍事專家私下比對指，雄三增程型飛彈的發射箱橫向「彈箱加強肋」多達21道，與前年被軍事迷窺見的彈箱特徵一致，比起一般雄三飛彈的18道來得更多，是辨識飛彈種類最直觀的方式。一般型雄三反艦飛彈的「彈箱加強肋」為18道，代表彈體的體積比增程型來得小。（資料照，國防部提供）

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