漢光41》增程型雄三飛彈車首度曝光！ 賴總統親赴台北港視導

國軍增程型雄三飛彈發射車在台北港附近首度現蹤。（記者方瑋立攝）〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光41號」實兵演習進入第7天，海軍海鋒大隊今（15）日在新北市八里一帶戰術位置機動部署，至少4輛包含「雄三」增程型反艦飛彈發射車，首次在大眾面前曝光，記者直擊，總統賴清德車隊上午視導陸軍269旅「縱深防衛」演訓後，10時許迅速駛入海鋒部隊駐紮地視導，過程約10分鐘。

陸軍269旅今天在新北市八里區執行「縱深防禦」演訓，進行敵軍阻殲、抵抗作戰等演訓，賴總統前往視導並勗勉官兵，隨後記者於上午10時許，直擊賴總統車隊駛入海軍海鋒大隊在台北港旁、八里一帶的私人土地戰術位置，視導過程約10分鐘。

軍事迷AGENT BEAR於2023年，在中部拍攝到疑似是增程型雄三反艦飛彈彈箱的蹤影。（圖：AGENT BEAR提供）從現場情況可見，至少4輛雄風飛彈發射車，以及一輛海軍通信中繼車部署於現場，其中數量飛彈發射箱體積較大，應為據稱射程可達400公里、由中科院研製的超音速反艦飛彈「雄風三型增程型飛彈」發射車，陸軍關指部的輕型戰術輪車搭載機槍在場戒護。這也是增程型雄三飛彈，首次在大眾面前曝光。

根據國軍規畫，國軍自2022年至2026年投入441億餘元，量產雄三飛彈及增程雄三飛彈，隨著增程雄三飛彈如期量產，國軍已將此型飛彈交由海鋒大隊實際操作，未來將成為海軍濱海作戰指揮部的關鍵兵力，除供輕型巡防艦搭載外，也部署於台灣南北端點、東部等重要基地，發揮遠射程優勢。國軍現役雄三飛彈發射車。（資料照，國防部提供）

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