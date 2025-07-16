漢光41》步兵137旅教召部隊練城鎮戰 取材紐澤西護欄當掩體

步兵137旅官兵操作M249機槍，並以紐澤西護欄為掩體。（第四作戰區提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習進入第八天，各地部隊持續驗證城鎮暨縱深防衛，駐守台南的陸軍步兵137旅教召部隊，在敵軍登陸灘岸、朝城鎮推進的模擬情境下逐次抵抗，官兵持M249機槍、65K2步槍，以紐澤西護欄等為掩體，藉此阻止、遲滯敵軍北進行動。

國軍在漢光實兵演習期間，召集約2萬名後備軍人投入操演，除了全旅擴編動員的206旅，包括137旅等步兵旅也藉由教召，集結後備軍人負責城鎮守備任務，並與聯兵旅等主戰部隊嚴密配合遂行防衛作戰。

第四作戰區今日表示，在模擬敵軍已登陸灘岸、持續向城鎮前進情況下，步兵137旅教召部隊今日依令實施逐次抵抗，延緩敵軍北進企圖。官兵在高處配置T74排用機槍及M249班用機槍等火力，並運用紐澤西護欄等事前構築的掩體，強化整體防禦能力。

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從國軍發布的照片可見，137旅官兵在紐澤西護欄後方，架設M249機槍，同時也為手持65K2的步槍兵提供額外防護。第四作戰區表示，官兵結合地形地物與既有設施，在重要路段展開防禦部署，充分運用城鎮特性，有效遲滯敵軍行動。

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