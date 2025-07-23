屏東「聯勇操演」火力全開 國軍586旅夜戰日攻展現戰力

夜訓點燃戰場氛圍，照明彈劃破山區夜空。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地本周熱鬧非凡，陸軍586旅參與「聯勇操演」，22日晚間夜訓點燃戰場氛圍，照明彈劃破山區夜空，吸引眾多軍事迷在外圍搶拍震撼畫面。今日上午，操演進入高潮，航特部與各式兵器輪番上陣，從步槍到重裝備火力全開，展現國軍精實訓練成果。軍方表示，此次操演模擬實戰，旨在磨練官兵戰技，強化整體戰力。

射擊通告顯示，本次操演火力再升級，除步槍、狙擊槍與各式機槍外，還有105戰車砲、120迫砲及標槍飛彈等現役裝備悉數登場。夜間照明彈升空後，基地宛如戰場，砲聲隆隆，氣勢逼人。軍事迷讚嘆，這樣的訓練場景不僅展現國軍火力，也讓人感受到備戰的嚴肅氛圍，彷彿置身真實戰場。

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軍方強調，聯勇操演以夜間作戰為起點，模擬先驅離敵軍警戒部隊，削弱外圍防線，為日間主力部隊反擊鋪路。此訓練設計考驗官兵夜戰與日攻的協同能力，展現「備戰不求戰、應戰不避戰」的決心。透過密集實戰模擬，國軍持續淬鍊戰力，確保能隨時捍衛國土安全，展現守護家園的堅定意志。

各式兵器輪番上陣，從步槍到重裝備火力全開，展現國軍精實訓練成果。（記者蔡宗憲攝）

各式兵器輪番上陣，從步槍到重裝備火力全開，展現國軍精實訓練成果。（記者蔡宗憲攝）

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