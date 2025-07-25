國軍數萬架商規無人機來勢洶洶 陸軍加開飛操手訓練缺口達千餘人

圖為陸軍機步269旅聯兵2營，15日於新北八里演練縱深防禦期間，派出戰術型近程無人機實施戰場偵察。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陳治程／台北報導〕為建構不對稱戰力，國軍近年借鑑俄烏戰爭大量採購商規無人機，期藉搭配軍規無人機強化部隊監偵能力；今（2025）年起更成立無人機訓練中心，厚植基層戰訓能量；然而，審計部近日指出，陸軍現有無人機教學量能不足，原預劃訓能僅佔實際需求約3成，經追蹤改善，軍方現已加開飛行班隊達千餘人次，有效滿足部隊飛操手培訓、複訓缺口。

監察院審計部24日公告指出，陸軍近年持續接收軍規無人機並配賦主戰單位，但去（2024）年曾發現部分飛操手因未依程序操作裝備、致生非預期事故，後續已要求修訂操作手冊因應。此外，因應採購多型商規無人機，陸軍教準部今年初統籌設立無人機訓練中心，提供飛操、師資、戰測人員訓練，但首年僅10梯班隊、訓額300人，不及實需的1千餘人次，因此要求加開訓練班隊，彌補落差。

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國軍未來數年採購的軍用商規無人機總量突破5萬大關，使得無人機飛操手的訓能提升成為迫切急需。圖為陸軍特戰官兵操作微型無人機。（取自軍聞社）

國防部去年8月拍板採購六款軍用商規無人機，並從同年底起陸續接裝，包含「戰術型近程無人機」、「目獲型無人機」，以及日前於「漢光41號」實兵演習曝光的「微型無人機」、陸用型監偵無人機」，另有尚未亮相的「艦載型監偵無人機」及另一款「監偵無人機」，採購總量超過3千架。

而在本周，軍備局更發布公開徵求闡明，未來兩年將尋購五款共4萬8千750架商規無人機，使國軍同類型儎台規模突破5萬大關。

軍備局7月22日發布公開徵求資訊，計畫2年內大舉採購4萬8750架無人機，性能雖然各異，但整體規模明顯超越去年8月的商規軍用無人機採購案。（擷自政府電子採購網）

審計部補充，由於合格人員須換照、複訓，加上新進人員派訓，加總後將有1千餘員訓練需求，考量陸軍今、明（2026）兩年度將接收多款商規軍用無人機，因此在今年2月函請陸軍司令部處理無人機手訓練缺口。經追蹤改善情形，陸軍除修訂「載具單位操作手冊」，確保飛操手遵照程序操作裝備，也已要求無人機訓練中心增開飛行訓練班隊達1千餘人次，逐次滿足陸軍各部隊派訓需求。

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