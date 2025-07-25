美薩德助以國攔截伊朗飛彈 12天內消耗14％庫存 需數年補齊

圖為美國薩德系統。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以色列與伊朗6月爆發為期12天的軍事衝突，美軍部署在中東的薩德防空系統，期間也協助以色列攔截伊朗彈道飛彈。美智庫報告近期指出，美軍在12天內消耗了14%的薩德系統庫存，需要3到8年的時間才能完全補充。

美軍星條旗報報導，美國猶太國家安全研究所報告指出，在防禦伊朗中程彈道飛彈的打擊上，美國「終端高空防禦飛彈」（薩德）系統就佔將近一半。

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報告指出，美國的薩德飛彈總量約為632枚，美國在衝突期間發射92枚薩德飛彈。雖然以色列的「箭-2」和「箭-3」防空飛彈成功攔截了伊朗574枚飛彈中的201枚，但庫存的快速消耗也引發擔憂。

報導指出，美國在2024年購買11枚薩德，並計畫今年年底再接收12枚，2026財年結束時預計會增加25到37枚，但補充庫存扔需要花3到8年的時間。

報告並發現，美國大約使用30枚愛國者飛彈來防禦伊朗對卡達烏代德空軍基地的襲擊。雖然愛國者飛彈的生產成本更低、速度更快，但它們無法提供與薩德相同的戰區等級防禦。

此外，伊朗的命中率在由薩德攔截時有所增加，在薩德飛彈佔當日所有發射防空飛彈的6成以上時，伊朗的命中率提高1%至4%，顯示系統可能存在潛在弱點；但儘管如此，在258次攔截行動中，只有約10%失敗，其中57次襲擊人口稠密區，其餘則是人煙稀少處。

但庫存快速消耗也代表，美國需要再補充庫存與完成外國訂單中做出折衷，近期沙烏地阿拉伯就有價值150億美元的薩德訂單，包括360枚飛彈和7個薩德防空連的規模；卡達近期也簽署價值約420億美元的協議，其中也有薩德系統。

根據美國飛彈防禦署估計，洛克希德馬丁公司生產的薩德飛彈，單價成本約為1270萬美元。

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