漢光41檢討報告出爐 國軍將以「火力取代兵力」

圖為憲兵部隊在漢光期間利用捷運機動兵力。（資料照，記者劉宇捷攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為期10天9夜、史上最長「漢光41號」實兵演習上周落幕，立法院外交及國防委員會並邀請國防部長顧立雄等出席會議，就「漢光四十一號演習成果、檢討與後續策進作為」進行報告，並備質詢。根據國防部報告今日也抵立委辦公室，除說明本次演習用意及想定，也指出將推出「用兵後勤系統」建構後勤共同圖像，即時掌握各類物資調度需求。

國防部首先說明本次演習作為，表示國軍依共軍犯臺關鍵預警徵候，於7月9日至12日間，漸次提升戰備等級至二級、一級加強戒備，三軍各級部隊異地同時執行人員召返，藉應變中心、指揮所發布作戰指導、授權矩陣及交戰規則，啟動戰備部署機制，並以心理及網路作戰部隊之戰略溝通與資訊防護行動，應對共軍輿論戰、心理戰及法律戰等3戰作為，完整演練平戰轉換及灰色地帶襲擾應處機制。

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國防部表示，考量後備動員部隊戰力恢復需要時間，國軍自今年起，調整運用常備部隊遂行各項備戰部署工作。為嚇阻共軍船團航向所望登陸海灘，破壞登島部隊作戰重心，採取防禦性布雷行動，分於敵可能登陸海灘近岸海域實際演練完整作業程序。

另為遲滯共軍登島作戰，整合運用民間運能及消波塊、廢棄車輛等阻絕資材，編組常備工兵部隊於各交通關鍵節點，實際演練阻絕布置作業；為確保三軍部隊戰力的持續，指導各級部隊落實訊跡管理及去識別化等戰力防護工作，確按聯合作戰計畫戰術位置實施分散部署。

同時，國防部亦說明敵未來可能進攻重點，以及三軍建構重層防禦部署手段，指出當敵發起登陸及空、機降作戰，「在八里海灘、臺北港、松山機場及中南部重要登陸場域」，整合海馬士系統、防空、反裝甲飛彈、火砲及各型無人機，著重以火力取代兵力，演練要域火殲及反空、機降作戰，使敵持續付出代價及時間，阻滯敵軍行動。

圖為今年漢光演習想定架構。（國防部提供）

為確保中樞要域安全，整合衛戍守備區三軍地面部隊，遂行衛戍作戰及核心防衛，期間除實際演練松山機場反空降、聯外橋樑封阻作為等重要課目，並首度運用捷運系統檢視後勤補給及兵力轉用效能，提升防衛作戰韌性。

針對檢討策進作為，國防部表示，為強化防衛作戰後勤支援效能，持續檢討整合民間運輸能量，採機動化、貨櫃化、模組化方式，執行物資分散屯儲、阻絕資材及水雷裝載運輸等後勤支援作業，並藉「用兵後勤系統」建構後勤共同圖像，即時掌握各類物資調度需求，提升常備部隊備戰部署整體執行能量。

國防部強調，透由跨部會協調機制，偕同交通部、內政部等相關部會，共同研擬港口、灘岸及機場阻絕資材預置作法，並持續籌補HESCO機動阻絕器材，俾利狀況提升時即時前推部署，加快關鍵要點阻絕設置時效。

國防部另說，為使國軍應對共軍各項襲擾行動符合國際及國內法規，並強化各級在武裝衝突中遵守人道法之信念，將持續以法律因素作為軍事行動考量要項，確保各級指揮官在預應威脅或武裝衝突時之正當性。

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