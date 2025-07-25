後備教召明年再大改 急配雷指器、特殊專長可指定部隊

陸軍六軍團步兵206旅全旅動員教召，9日進入第5天，分別在桃園、蘆竹進行作戰訓練。（資料照，記者鄭淑婷攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「漢光41號」實兵演習上周落幕，國防部長顧立雄等下周一將赴立法院外交及國防委員會報告「漢光四十一號演習成果、檢討與後續策進作為」並備質詢。根據國防部今日送抵立委辦公室的報告顯示，明年後備教召制度將改為原兵歸原位原則，並視任務及專長，配賦含雷射指示器丶光學瞄準鏡等新式各裝。

今年演習首度整合萬安急民安演習為城鎮韌性演習，強化全社會防衛韌性能力，後備部隊為此加強提升戰力，以增加國人守鄉守土決心。在本次演習期間，國防部表示，考量後備動員部隊戰力恢復需要時間，國軍自今年起，調整運用常備部隊遂行各項備戰部署工作。

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針對檢討策進作為，後備動員部隊教育召集，規劃自115年起採取「特殊專長指名申請」方式滿足高階專長需求，併採原兵歸原位原則，優先補充原單位、原專長職務，形成固定編組，並統一實施14日教召訓練，藉以維持後備部隊戰力。另明（115）年度「同心36演習」持續提升教育召集規模，並同步執行守備旅、縣市後備旅全旅動員效能驗證。

國防部強調，後備部隊將依「常、後一致」標準，籌建守備、後備部隊單兵戰鬥裝備，視任務及專長，配賦含光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡與雷指器之新式步槍、頭戴式夜視鏡、戰鬥個裝及防護面具等，藉新式科技裝備，提升實質戰力。

而面對共軍聯合火力打擊威脅，國防部表示，為確保衛戍地區、關鍵戰力及要域安全，區分區域防空及部隊防空兩大部分，除持續籌購天弓、愛國者、陸射劍二、人攜式刺針飛彈及先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）外，並置重於各型無人機反制系統之研發與採購，以強化整體空中及飛彈防禦戰力；偕同部會持續強化全社會防衛韌性，整合漢光與城鎮韌性演習，進行演練期程規劃及操演課目設計，於電腦兵棋推演及實兵演練期間，在統一想定架構下，共同進行關鍵基礎設施防護、整體防空、全民防衛動員及軍民整合等相關課題演練。

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