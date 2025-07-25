賴總統點將》顏有賢中將調升空軍副司令 共軍視他為「頭痛人物」

顏有賢中將曾被共軍視為他們的頭痛人物。圖為2023年的國防部「中共軍演暨年度民安演習規劃說明」記者會，由時任情報次長室次長顏有賢中將說明。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍系統在7月份又有一波中少將級人事異動，據了解，現任空軍副司令姜光華中將月底屆齡退伍，將由現任空軍教準部指揮官顏有賢中將升任副司令，並由空軍政戰主任董培倫中將轉任教準部指揮官，政戰主任一職則由空軍督察長虞德忠少將升任，虞德忠同時晉任為空軍中將。

值得一提的是，顏有賢過去在擔任空軍第4聯隊（嘉義F-16戰機聯隊）聯隊長期間，由於多次派出F-16戰機執行攔截丶驅離共機任務，作風強硬，使得老共十分頭痛，也讓顏有賢成為中國軍媒丶論壇研究分析的重要對象之一。

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顏有賢在擔任空軍第4聯隊長期間，因為多次調派F-16戰機攔截丶驅離共機，讓老共十分頭痛，中媒及軍事論壇還曾專文分析顏有賢及其領軍的第4聯隊。圖為顏有賢（右）在4聯隊長任內為官兵慶生及頒獎。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

在2019年3月一篇新浪軍事論壇裡頭發表的專文中，曾以台灣「空軍王牌部隊」來形容第4聯隊，並指「待遇良好、薪金優渥、普遍有過赴美受訓經歷的台灣空軍戰鬥機飛行員，是台軍中拒統傾向最為強烈的一個戰鬥員群體」；專文並指，「部隊有著這樣囂張的脾性，和部隊主官多少有點關係」，而當時擔任第4聯隊聯隊長的就是顏有賢。

空軍系統接連在今年7月丶8月進行多位中少將層級人員的調整，先是由時任空軍作戰指揮部指揮官丶空軍中將盧建中接任總督察長，由國防部通資次長鄧恩憐中將接任空作部指揮官，並由空軍司令部通資處長解駿山少將升任通資次長，同時晉任為空軍中將。接著在本月底則是新一波的中少將調整。

據了解，現任空軍副司令姜光華中將月底屆齡退伍，將由現任空軍教準部指揮官顏有賢中將升任副司令，由空軍政戰主任董培倫中將轉任教準部指揮官，政戰主任一職則由空軍督察長虞德忠少將升任，虞德忠同時晉任為空軍中將。此外，也有多位空軍系統少將職務的連動調整。

空軍司令部督察長虞德忠少將，月底將升任空軍司令部政戰主任，並晉任為空軍中將。圖為他針對勇鷹高教機失事墜海初步調查結果提出說明。（資料照，記者張嘉明攝）

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