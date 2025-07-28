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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

嚇阻中國重要武器 美大量消耗薩德系統釀隱憂

2025/07/28 22:28

薩德被喻為當今最尖端防空系統之一。（路透）薩德被喻為當今最尖端防空系統之一。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列與伊朗六月爆發的「十二日戰爭」中，德黑蘭承受美國與以色列嚴重打擊。但據美國有線電視新聞網（CNN）揭露，美方在協助特拉維夫防衛中，耗費的「終端高空防禦飛彈」（THAAD，薩德）存量多達四分之一，凸顯出美國關鍵軍火生產速率隱憂。

CNN引述知情人士說法，面對十二日戰爭期間伊朗朝以色列發動的飛彈火網，美軍使用的薩德攔截彈上看150枚，等同總庫存約25％。美軍去年生產的攔截飛彈僅11枚，從國防部2026年預算推估，本財政年度也僅會再多接收12枚。

飛彈專家坦言，美國禁不起薩德持續性的消耗，「這對以色列盟友來說是主要承諾，但飛彈攔截能力絕對是一項隱憂。薩德是非常珍稀的資源」。

對薩德存量的關切早在十二日戰爭前就已浮現，尤其作為嚇阻中國的關鍵元素之一，薩德的數量問題顯得更為重大。前總統拜登任內負責戰略、計畫與能力事務的前國防部助理部長卡爾林（Mara Karlin）指出，防空與如今的主要戰場息息相關，美國的系統、攔截武器、生產和從業人員皆不足以應付需求。

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