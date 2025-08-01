海軍「大武艦」服役首年狀況多 審計部：測試、管理欠完善

今年1月投入國軍年度「春節加強戰備」操演的海軍新型救難艦「大武軍艦」。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕為建構現代化海上救援能量，海軍6年前斥資新台幣36億餘元，委由台船打造新一代海上救難艦「大武艦」，去年十月底低調成軍後，今年更投入春節加強戰備操演秀性能；然而，該艦服役至今多次「進廠維修」，該艦官兵也因故受懲；審計部中央決算審核報告指出，海軍測試工序不符規範、全球定位系統管理也欠完備，應予以精進。

審計部上（7）月29日發布中央總決算審核報告，並針對國防部海軍司令部國造艦艇運用管理，提出三點改善事項。審計部指出，海軍2019年以36億5千8百萬餘元台幣執行「安海計畫」，籌獲1艘新型海上救難原型艦「大武艦」（ARS-571），用以取代高齡的「大湖級」同型艦和「大同級」遠洋拖船。

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不過，經審計部追蹤，發現海軍尚未完成大武艦「整合式儎台管理系統」的監造測試、驗收檢驗等靜態測試項目，即進入動態測試，實際作法與建造規範書不符，致該系統尚有74項缺失待改正；此外，該艦設有3組「全球衛星定位系統」，但其中2組卻因海軍未確認裝備租賃衍生費用，致系統停止服務，去年10月至今年3月間，上述系統僅能以中科院開發的備援系統替代，但精度誤差較高，影響任務效率。

海軍大武級救難艦頂部結構，在海軍明年度形象桌曆之中曝光。（翻攝自114年海軍形象桌曆，本報製圖）

由台船打造的新型救難艦「大武艦」，2021年8月開工、2023年3月下水，去年10月下旬啟用交軍，滿載排水量3250噸，採用全電力推進系統，不只兼具潛水作業、水下無人載具及釋放回收等特殊任務能力，同時也是海軍首艘能拖帶萬噸級船隻、高度自動化的救難艦。不過，該艦去年11月就曾返廠檢修；2月下旬執行海上拖船被拖訓練期間，因人員操作失當使拖纜被左俥纏入，致左側大軸變形等故障。

對此，海軍司令部表示，上述缺失正研議精進作為，確保俾後續建案可如期、如質完成；全球衛星定位系統部分，該軍正研議訊號租用方式，配合評估該艦實際需求，彙整相關使用者意見後做為精進考量。

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