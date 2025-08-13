烏軍「蘇聯病」上身 外媒憂恐輸掉消耗戰

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基將軍（左）在前線聽取簡報。《華爾街日報》深度報導指出，瑟爾斯基因其僵化的蘇聯式指揮風格，「蘇聯病」在基層官兵中引發巨大爭議，甚至被私下稱為「屠夫」。（法新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄開戰開戰初期，烏克蘭守軍曾以靈活機動的戰術，屢次智取笨拙的俄羅斯大軍。然而，戰爭進入第三年，《華爾街日報》12日一篇深度報導揭示，烏軍已倒退回一種源於蘇聯時代的僵化、由上而下的作戰模式，不僅導致不必要的傷亡，更重創了民間士氣。

報導引述烏克蘭官兵的普遍抱怨，稱軍中充斥著懲罰主動性、浪費人命的中央集權指揮文化。許多前線士兵私下流傳著一句苦澀的諺語：「大的蘇聯軍隊，擊敗了小的蘇聯軍隊。」（Big Soviet army beats little Soviet army.）

這種僵化思維的縮影，便是現任烏軍總司令瑟爾斯基將軍 （Gen. Oleksandr Syrskiy）。他因在長達九個月的巴赫姆特戰役中，指揮部隊進行殘酷的消耗戰，而被基層官兵私下稱為「屠夫」（the butcher）。儘管烏軍總參謀部稱「保存官兵生命為優先」，但前線的感受截然不同。

一名營長希爾辛上尉 （Capt. Oleksandr Shyrshyn） 因無法忍受「愚蠢的」命令與損失，在臉書上公開砲轟高層。另一名中校科斯蒂辛 （Lt. Col. Serhiy Kostyshyn） 則講述了他如何在違抗命令、自行決定戰術撤退以避免部隊被圍殲後，遭到軍事警察與反間諜機構長達數月的調查。

他直言：「如果你又笨又聽話，他們就不會來煩你。這是蘇聯的傳統。」

報導指出，這種文化衝突甚至蔓延至高層。被視為烏軍戰後新生代將領的德拉帕蒂少將 （Maj. Gen. Mykhailo Drapatiy），六月辭去地面部隊司令一職，並坦言難以改變軍中「恐懼、缺乏主動性的氛圍」。

報導總結，儘管北約多年來試圖為烏克蘭軍官灌輸「任務式指揮」等西方軍事思維，但許多蘇聯時代的積習仍根深柢固。這種內部文化衝突，正逐漸侵蝕烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的能力，並正中普廷企圖以消耗戰拖垮烏克蘭的戰略下懷。

