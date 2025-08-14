貌似物流卡車卻藏著地獄火飛彈！ 軍備局「車裝飛彈系統」首曝光

為強化地面部隊防空及反裝甲打擊能力，軍備局209廠與航勤廠合作開發的「車裝飛彈系統」，結合尋常的貨櫃卡車和地獄火飛彈，是國內首次將該飛彈陸用化改裝。（擷自軍聞社「國防線上」影片）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍使用「地獄火」反裝甲飛彈已有一段時間，陸軍航特部所屬阿帕契、眼鏡蛇直升機，皆在歷年「神鷹操演」中，發射這款對地打擊利器。不過，為強化地面部隊防空與反裝甲能力，軍備局已將地獄火飛彈，裝入再尋常不過的貨櫃卡車裡，打造成低辨識度的「車裝飛彈系統」。以後若在路上看到超商物流卡車，也許裏頭藏有玄機。

國防部官媒《軍聞社》今（14）日下午發布最新一期「國防線上」專題影片，介紹多項國軍正研發中的自製軍備，其中，看起像是超商物流卡車的「車裝飛彈系統」，後方箱型貨櫃裡竟裝有AGM-114地獄火飛彈系統，是國內首次將掛載至陸航直升機的同型彈，改裝至陸基發射載台上，擴大其戰術應用。

請繼續往下閱讀...

根據影片介紹，由軍備局209廠、航勤廠聯手開發的「車裝飛彈系統」，是以去識別化車輛為平台，結合直升機載地獄火飛彈系統打造而成。該系統採用的地獄火飛彈系統，在研改火控系統後，具備隱蔽部署、即時應對及靈活打擊等特性，有效提升部隊反裝甲與防空戰力，強化與陸航部隊的協同作戰能力。

「車裝飛彈系統」考量不對稱作戰，將地獄火飛彈裝地低辨識度的卡車裡，改造為地裝機動系統後；但受地形、地貌影響，該彈在目標獲得、鎖定方面，以及發射射擊邏輯，都還要做相應調整、精進。（擷自軍聞社「國防線上」影片）軍備局209廠廠長蘇上校指出，該系統的研發是以不對稱作戰為考量，為滿足反裝甲任務執行，便嘗試將空射的地獄火飛彈，整合成陸用系統，雖然改為地裝後，不過，在地形、地貌影響下，該彈在目標獲得、鎖定上的技術調整，以及發射時的射擊邏輯都要做相應調整，維持其精準打擊能力，是該廠後續還要精進、克服的關鍵技術。

「地獄火」為美國洛克希德．馬丁研發的空射反裝甲飛彈，最大射程8公里，具雷射精準導引，「射前鎖定」（LOBL）或「射後鎖定」（LOAL）模式選擇，可打擊裝甲儎台、防空系統、巡邏艇等動、靜態目標。根據美方公開紀錄，我國早於1999年就購入此型彈，配備於AH-1W及後續籌獲的AH-64E等陸航直升機上，並在往年的陸軍「神鷹」操演中常態射擊，驗證空中支援部隊的精準打擊效能。

相關新聞請見

地獄火飛彈怎麼這麼好用？ 可以空、艦、陸射還可以「斬首」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法