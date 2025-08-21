俄對烏發射逾500無人機與40枚飛彈 造成1死多傷

俄羅斯8月20日晚上向烏克蘭發射數百架無人機和飛彈，造成1人死亡與多人受傷。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭官員21日表示，俄羅斯8月20日晚上開始向烏克蘭發射數百架無人機和飛彈，造成1人死亡與多人受傷。烏克蘭空軍則表示，俄羅斯發射574架無人機和40枚飛彈。防空部隊擊落了546架無人機和31枚飛彈。

根據法新社報導，烏克蘭西部地區軍事管理首長科日茨基（Maksym Kozytskyi）指出，在利沃夫州（Lviv）無人機和巡航導彈聯合襲擊中，共1人死亡和2人受傷。他補充，有數十棟住宅樓受損。

位於接近匈牙利和斯洛伐克邊境的穆卡切沃市（Mukachevo）也遭到攻擊。該市市議會稱，俄羅斯攻勢造成12人受傷。

烏克蘭西部地區較少成為俄軍攻擊目標，俄軍自2022年開始入侵烏克蘭後，佔領其南部和東部地區。

烏克蘭總理斯維里登科在社群媒體上表示，昨晚烏克蘭遭大規模襲擊，俄羅斯持續展現出它對和平沒有興趣。

烏克蘭外交部長西比哈說，俄羅斯此次襲擊沒有任何軍事邏輯或必要性，並強調其本質是針對人民的恐怖襲擊。

