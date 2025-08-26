自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

以色列大買5000架攻擊型FPV 兩個半月內就可以啟動交貨

2025/08/26 16:42

以色列國防軍向國防廠商採購5000架FPV，且2個半月內即可啟動交貨。（取自Xtend官網）以色列國防軍向國防廠商採購5000架FPV，且2個半月內即可啟動交貨。（取自Xtend官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕以色列持續籌獲各式無人機支應作戰、訓練實需，根據以色列媒體報導，以色列國防軍已向無人機公司Xtend採購5000架第一人稱視角（FPV）攻擊型無人機，每架無人機的售價約3500新謝克爾（約新台幣3萬1629元），且預計在2個半月內即可開始交付。

綜合以色列媒體報導，Xtend公司投標以軍無人機採購案，在眾多廠商之中脫穎而出，預計將提供以色列地面部隊5000架攻擊型的FPV無人機，每一架成本約3500新謝克爾。這項採購案還涉及頭戴式顯示器、操作站，以及另外5000架無人機的採購選擇權，總金額約2000萬新謝克爾（約新台幣1億8073萬元）。

以色列國防軍向國防廠商採購5000架FPV，且2個半月內即可啟動交貨。（取自Xtend官網）以色列國防軍向國防廠商採購5000架FPV，且2個半月內即可啟動交貨。（取自Xtend官網）以色列地面部隊採購的這型FPV，全長約25公分，酬載約2.5公斤，未來可能供營級或連級部隊操作。根據《耶路撒冷郵報》報導，Xtend營運長海姆（Hen Haim）表示，公司預計在2個半月內啟動交付作業，在緊迫的酬獲期內，提供價格具有吸引力的產品，是公司得標的原因之一。

不過，以軍這項無人機採購案也引來外界議論，以色列財經媒體《Globes》報導，由於以色列政府將低成本列為優先考量，不僅排除了一部份廠商參與，甚至可納入價廉的中國製零組件，而非成本較高的以色列製品。為此，部分中國製零組件須接受以色列的檢驗，藉此降低遭駭客攻擊或監視的風險。

《Globes》報導也稱，相較於烏克蘭、俄羅斯設定300萬至450萬架無人機年產量，以色列這項採購案顯得規模過小，且來得遲了些。

