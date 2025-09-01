新型T112步槍量產進度曝光！ 明年將再生產近2.5萬枝

國軍持續換裝T112步槍，明年將再量產近2.5萬枝。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為強化單兵戰力，今年至2028年將量產8.6萬枝國造T112新型步槍，確切量產計畫也在年度預算之中首度曝光。根據國防部明年度預算書顯示，由陸軍統籌建案的T112步槍，明年將再量產超過將近2.5萬枝，以滿足地面部隊換裝需求。

根據國防部明年度預算書顯示，陸軍司令部自今年至2028年統籌編列81億656萬4千元預算，採購86114枝T112新型步槍，其中，陸軍計畫籌獲7萬3049枝，今年獲得1萬4248枝，明年則再採購2萬4534枝，共計超過3萬8千枝。

國防部去年編列今年度預算時，未將各年度採購數量納入預算書之中，引發外界議論，直到編列明年度預算書時，才將採購計畫公開。值得注意的是，憲兵、全民防衛動員署也採購這型步槍，但憲兵計畫於今年、後年分批籌獲，全動署則已於今年籌獲完畢，明年度皆未有採購計畫，因此尚無法得知上述二單位的採購數量。

不過，軍備局日前曾公開表示，T112步槍的首年（意即今年）採購數量為2萬5千枝，據此推測，憲兵、全動署獲得的數量，可能落在1萬枝左右。

T112是軍備局205廠在T91步槍的基礎上，所研發的新型戰鬥步槍，可使用5.56公厘步槍彈，外觀與T91步槍有部分相似之處。不過，T112步槍的槍管T91多出2吋（約5.08公分），射擊精度也提升30％，槍管壽命則自6千發增至1萬發，對於單兵作戰的效益甚大。

