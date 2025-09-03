點破中國九三閱兵 蘇紫雲：共軍內部整肅未止 台灣防空最急

圖為中共閱兵亮相的「鷹擊-15」反艦飛彈。（圖取自美聯社直播）

〔記者方瑋立／台北報導〕中共僅建政76週年，今天舉行「九三抗戰勝利80週年紀念日」閱兵欲襲奪歷史主導權。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今（3）日分析指出，這場閱兵呈現多重戰略訊號，卻也暴露出內部軍事整肅未止，甚至連上將司令員都派不出來，顯得十分丟臉。

他直言，中共雖展示許多新質作戰力量，但對台灣威脅最大的仍是傳統武器，特別是殲-20戰機與無人僚機、鷹擊系列反艦飛彈，以及無人戰鬥裝備。台灣必須加速不對稱戰力落實，優先確保防空能力，才能真正阻止中共渡海或空降。

蘇紫雲受訪首先指出，此次閱兵總指揮從過去的中部戰區上將司令員，換成中部戰區空軍中將韓勝延，反映軍方整肅未停。他說，中共刻意強調新質作戰力量，包括無人機群與高超音速飛彈，背後可以分成三個層級觀察。

他說，首先是戰略打擊層面：東風61洲際彈道飛彈射程逾1萬5000公里，具多彈頭與誘餌能力；巨浪三型潛射彈道飛彈使戰略潛艦活動範圍擴大，更難被偵測；紅旗29則可打低軌衛星與來襲飛彈，形成政治拒止效果。

其次則是區域拒止，蘇指出，空警600艦載預警機和殲-35戰機未來部署福建號，配合鷹擊15至20等超音速、極音速反艦飛彈，強化A2/AD戰力。第三則是戰鬥層級，展示地面機器狼、無人戰車、反無人機雷射、防空炮車，以及飛鴻97無人僚機，搭配殲-20雙座戰機，凸顯其「空中伺服器」概念。

蘇紫雲強調，雖然中共展示裝備繁多，但台灣只需鎖定兩大目標：不讓運輸機與運輸船跨海。「萬事莫如防空急」，防空是最重要核心。除了遠程天弓三、愛國者與強弓系統，中短程機動防空更要加速建立，以因應東風飛彈、衛士火箭和中大型無人機的壓力。至於制海能力則相對不憂慮，因為雄風系列與魚叉反艦飛彈數量充足。

蘇紫雲提醒，台灣應具有發展無人裝備的產業優勢，應盡快由「大廚」主導，快速規劃各個「套餐」，從基本戰鬥層級無人裝備到戰役等級都要快速發展，接著讓無人裝備形成群組攻擊能力，大幅提高防衛成功率。

國防院國家安全研究所研究員沈明室受訪也指出，中共展示的鷹擊系列飛彈疑似模仿俄羅斯，是否獲得授權值得懷疑。若是山寨，性能恐怕只有七八成。他認為，中共許多裝備可能是為了閱兵而「做出來秀」，實戰效果未知，與北韓展示風格相似。

沈明室強調，以殲-35戰機和福建號航艦為例，雖然亮相，但研發與服役進度遲緩，反映實際能力有限，中共雖強調太空與無人化等習近平的「軍事現代化」理念，但相較美國仍有落差；而俄羅斯在烏俄戰爭中已證明高超音速飛彈仍能被愛國者攔截，中共武器的實效值得質疑。

