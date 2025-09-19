傳國軍對M777榴彈砲有興趣 軍方：「目前」沒有規劃

近日台北航太國防展，傳出國軍對英商BAE公司的M777榴彈砲有興趣，對此BAE雖然承認有接觸，但也表示無法對此評論，也不會有具體時間表。（擷取自英國貝宜系統官網）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部長顧立雄今年表態指出，牽引火砲可能已不符作戰需求，國軍對此也有強烈意願採購168門M109A7自走砲，若M110自走砲未退役，國軍自走砲數量可達到約468門，但全軍各型火砲為600餘門，最終能否全數自走化、使戰力不墜，仍是未知數。而在近日的台北航太國防展中，則傳出國軍對英商BAE公司的M777榴彈砲有興趣，對此BAE雖然承認有接觸，但也表示無法評論，也不會有具體時間表。

BAE公司此次於國防館展出各式裝備模型，其中就包含M777輪型拖曳式榴彈砲。被問及是否與國軍有關時，BAE幹部表示，台灣政府對該產品有興趣，但無法透露具體機關及時間表。當記者再次追問，BAE幹部說，台灣軍方對所有裝備的現代化都有興趣，並承認雙方有過一些接觸。

軍方人士被提及此問題時，其語帶保留回答，「目前」沒有相關規劃。

M777榴彈砲大量使用鈦金屬，因此總重量只有4200公斤，比現役M198榴彈砲輕41%。砲管連接環鍛造為砲口制動器的突出部分做為牽引桿。M777可以由直升機吊裝，或由C-130H/J運輸機載運或空投，亦可由中型戰術載具牽引拖行，最少只需5名砲兵操作，相當節約人力。榴彈砲本身則使用類似M109A6「帕拉丁」自走砲的數位化射控系統，進行目標定向和自我定位，能夠快速部署並射擊。

同時，M777可與M982「神劍」GPS導引砲彈結合使用，射程最遠可達40公里，能使原本1個砲兵連火力覆蓋的面積增加1倍。系統裝備有數位化射控系統、砲載式電腦、雷射陀螺慣性導航、自動定位定向設備和夜間觀瞄裝置。由於採用數位化射控系統提供導航、定向和火砲自身定位，比舊型的拖曳式和空運榴彈砲能更快速部署於戰術位置。

