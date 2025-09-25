彭博：波蘭避免用中國製零件 成為台灣無人機最大買家

位於俄羅斯門口的東歐國家波蘭，已成為台灣製無人機（資料照，記者陳治程攝）的最大買家，因該國致力於提升國防實力，並尋求降低對中國零件的依賴。

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，位於俄羅斯門口的東歐國家波蘭，已成為台灣製無人機的最大買家，因該國致力於提升國防實力，並尋求降低對中國零件的依賴。

今年截至8月，波蘭已購買台灣出口約60%無人機，金額達3200萬美元（新台幣9.7億元）左右，相較之下，先前幾年的購買量接近零。第二大買家是美國，購買約700萬美元（新台幣2.1億元）。

台灣無人機製造商其昜先進科技（Ahamani Advanced）表示，波蘭的需求巨大，該公司計畫在波蘭設廠，包括1家南韓大型無人機製造商在內的其他外國公司，也與該公司接洽購買非中國製馬達。

其昜執行長龔子琪表示：「我認為歐洲是非常重要的無人機市場，對我們而言，波蘭則是關鍵的入口或基地。由於全球無人機公司正在尋求非中國供應鏈，馬達和電池處於供應不足狀態。」

自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，無人機對烏克蘭和其盟友發揮重要反擊作用，最近幾週俄羅斯無人機已闖入幾個北大西洋公約組織（NATO）會員國領空，包括波蘭在內。

因此，波蘭的無人機產業已快速擴張，目前正在尋求外國市場。該國最大無人機製造商WB Electronics去年的營收倍增至約30億波蘭幣（新台幣252.2億元），而2021年時僅3.43億波蘭幣（新台幣28.8億元）。龔子琪表示，WB 已提議與其昜簽署聯合生產協議。

高度依賴武器合約的WB，也向烏克蘭銷售設備，並在烏克蘭設廠。

波蘭無人載具系統協會（Polish Chamber of Unmanned Systems）董事會成員塞基爾札克（Justyna Siekierczak）表示：「對波蘭而言，與台灣密切合作是非常好的消息，萬一我們國家發生任何不穩定或越來越大的綜合威脅，在波蘭的我們必須準備增加生產能力。」

由於無人機在烏克蘭反擊俄羅斯的攻擊中發揮重要作用，促使台灣加速開發無人機產業。儘管台灣有強大的工業基礎和世界級晶片製造能力，無人機產業面臨訂單有限和短缺關鍵零組件的問題，同時，大型廠商也因在中國的利益和意識到缺乏需求，而避免投入無人機產業。

對此，台灣政府已透過研發補貼和採購計畫來支持無人機產業，西方國家為了繞開中國零件而對台灣製無人機增加的需求，也為台灣創造了新商機。文件顯示，中國企業已提供俄羅斯無人機，來加強對烏克蘭的攻擊力道。

進口台灣製無人機零件的波蘭公司中其中1家是Farada Group，該公司也在美國市場設計無人機。Farada營運經理魯特諾斯卡（Joanna Rutkowska）表示：「當我們計畫向美國擴張業務，就必須思考在我們的無人機中用其他國家的零件換掉中國製零件。」

Farada在2023年與其昜合作，大部分的馬達和電池都是由其昜供應。魯特諾斯卡指出 ：「台灣提供高品質的等同零件，加上同樣的易得性，符合美國的安全標準。」

