【影】銘旺科「台版彈簧刀」接國際大單 破億訂單首批11月出貨

銘旺科技宣布今年無人機接單破億，圖為其戰術型無人機。（銘旺科技提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕銘旺科技6月發表有台灣版「彈簧刀」之稱戰術型無人機，10月1日正式公開飛測成功，全自動導控搜尋目標與攻擊能力獲得驗證，並且在今天宣布取得海外長期合作訂單，首批無人機將於11月底正式出貨，年底前接單金額將突破新台幣1億元。

對於正式飛測前的「環境前測」發生墜機情況，副總經理張畯皓表示，團隊已從這次飛測事件深省，真正的科學精神來自於謙遜與嚴謹，未來將持續優化流程及內部測試機制。

剛從東南亞簽約歸國的副總經理張畯皓表示，本次訂單不僅象徵台灣自主無人機技術躍升國際舞台，也象徵台灣供應鏈在高敏度軍工領域中，逐步成為可信賴的長期合作夥伴。據悉，該國際客戶亦釋出提供廠房、設備資源以支援量產，後續合作計畫將由集團總部於近期進一步說明。

銘旺科技指出，這是該公司在推動國防自主與國際合作上的一大進展，顯示客戶對台灣無人機技術的信心與支持。

針對近日公開飛測引發關注，張畯皓說明，「過去一年多來，該款無人機已歷經上百架次測試，也因為過度自信、仰賴經驗，沒有把飛行前測做到最好，幸好正式飛測達成任務。」團隊已從這次飛測事件深省，真正的科學精神來自於謙遜與嚴謹，未來將持續優化流程及內部測試機制。

圖為銘旺科技副總張畯皓及其研發團隊。（銘旺科技提供）

張畯皓表示，「銘旺投入大量資源研發，累積了上百架次的飛測經驗與信心，才勇於在上百人面前公開飛測。」此次經驗也讓大眾更能理解，無人機飛行任務須面對環境變化與應用場域挑戰，每次航行都充滿變數。正因如此，『以科技取代人力』才是降低人員傷亡風險的關鍵，也是無人機發展的核心價值。

張畯皓強調，飛測不僅引發國內熱烈關注，國際客戶也第一時間致電關心並確認訂單，客戶深表理解：「戰術型無人機本來就存在複雜性，我們相信台灣，也相信銘旺」，這些支持正是銘旺持續研發與提升技術的重要動力。

