美國海軍下代匿蹤戰機誰操刀？ 消息人士曝最快本週宣布

〔即時新聞／綜合報導〕1名美國官員及2名知情人士透露，在歷經了數個月的拖延之後，五角大廈最快本週就會選出一間國防承包商，來為美國海軍打造下一代匿蹤戰機F/A-XX，而目前檯面上僅存波音（Boeing）與諾格（Northrop Grumman）2間公司在競爭F/A-XX的合約。

《路透》報導，該名美國官員及其中一名知情人士說，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週五作出了進一步遴選的決定，另外一名消息人士指出，美國海軍可能最快在本週就會公布F/A-XX的合約獎落誰家，但最後一刻喊卡的戲碼，也有可能再次上演。

F/A-XX預計會具備先進匿蹤性能，以及與無人戰鬥機還有艦載防空系統整合的能力，航程與續航力也會加以改進；首批量產的F/A-XX預估會在2030年代投入使用，而被它取代的F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）將會持續服役至2040年代。

另外，美國海軍也計劃繼續購買洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）生產的F-35C戰機，數量粗估達270架以上。洛馬公司則是在今年上半年被踢出F/A-XX製造商的潛在名單。

