從軍用直升機高度視角看國慶 哇！原來是這種感覺

陸航國旗機隊進行組合訓練，準時通過總統府前上空。這是由軍機上的視角，看看不一樣的國慶。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍CH-47直升機吊掛巨幅國旗飛越總統府上空，已成為每逢國慶日慶典的經典畫面，國人也是由地面上的視角來觀看，不過，若是將視角從地面轉換到空中，甚至就是從軍用直升機的高度來看國慶，還真是不一樣的感受。

軍方官員今天指出，陸軍航空部隊為做好國慶展演任務的準備，先前就已派出3架CH-47直升機及多架黑鷹直升機，進駐到松山機場，並且已在半兵力丶全兵力預演中，完美的達成國慶任務，明天更會以最佳狀態呈現。

為做好國慶展演準備，國軍的CH-47直升機及黑鷹直升機，都進駐到松山機場。圖為執行國旗吊掛任務的CH-47直升機起飛後，下方的畫面就是松山機場。（圖：軍聞社提供）

軍媒青年日報今天報導指出，國旗機隊擔負吊掛巨幅國旗重任，為使國旗在國人面前完美飄揚，官兵加強整備與反覆訓練。陸軍飛訓部空中運輸直升機作戰隊運輸作業士常承佑上士表示，自民國108年首度納編吊掛國旗作業開始，便不間斷地投入國慶展演吊掛任務，此次擔任吊掛作業組小組長，始終把安全與專業擺在第一，力求國旗能順利完整地展開。

常承佑指出，一個吊掛作業小組由5個人編成，分別是小組長、2員壓旗手及2員板車手，在平時反覆練習下，已能在3分鐘內完成上場，前置作業除摺旗、捲旗、跑位等分段訓練外，也會以實際旗面進行組合訓練，方能確保時序精準與人員安全。

這張照片更是特別，CH-47直升機上的中央吊掛手，俯身到吊掛口，全程目視國旗與配重塊，確保任務順利完成。（圖：軍聞社提供）

常承佑提到，今年國旗尺寸雖與去年相同，但車工方面更緊密，在重量上稍有加重，因此在吊掛作業及配重方面都要據以調整，旗幟摺疊以蝴蝶摺與捲旗方式併用，方能有效利用風力自然展開，同時也要與CH-47SD運輸直升機飛行官密切配合，並與機上勾接國旗人員合作完成吊掛。

在國旗機艙內，航空運輸作業士林育慶上士負責中央吊掛操作，須時刻監控國旗與配重塊的狀況，確保飛行與釋放過程穩定無誤。他指出，最具挑戰的是釋放國旗階段，旋翼下洗氣流可能讓國旗纏繞配重塊，必須透過艙內協調與即時口令調整高度與氣流方向，才能讓國旗順利展開、完美飄揚。

從另外一架直升機上，看CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗。（圖：軍聞社提供）

軍方為執行國慶展演任務，由陸航部隊派出CH-47直升機吊掛巨幅國旗，已成每逢國慶日的經典畫面，這是從地面大樓上所拍攝的角度。（資料照，記者廖振輝攝）

