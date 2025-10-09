增T112、T91步槍威力 國軍尋購「6200萬發」5.56公厘鋼芯彈

圖為國防部軍備局於上（9）月台北國際航太暨國防工業展擺出的新一代T112戰鬥步槍，未來有望搭配穿透力更強的5.56公厘鋼心彈，提升作戰效能。（國防部官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍持續提升常備、後備部隊戰力，除大舉採購新一代T112步槍、光學瞄具和夜視裝備外，也同步進行新型抗彈版、步槍彈的研發，強化單兵戰場生存性；為此，國防部今（9）日公告高達15億餘元的彈藥採購招標，其中就包含6200萬發的5.56公厘鋼心彈，滿足戰備需求，由於金額與明年同名目預算有落差，該案最終金額、執行期程為何仍待觀察。

政府電子採購網公告指出，國防部以「7.62公厘空包彈等4項」名義，對外尋商採購7.62公厘空包彈、5.56公厘空包彈，9公厘手槍彈，以及5.56公厘「鋼心」普通彈，全案金額高達新台幣15億582萬元整；值得一提的是，此次招標中的5.56鋼心彈採購數量，來到可觀的6200萬發，為全案最大宗的籌獲品項。

今（9）日政府招標公告顯示，國防部尋商採購15億582萬元的彈藥補充，其中包含高達6200萬發的5.56公厘鋼心彈，其殺傷力優於現役TC74、M855彈種。（擷自政府電子採購網）

國軍部隊配發的現役制式步槍，主要有新訓、後備單位用的T65K2步槍，以及主戰部隊、特戰單位使用的T91步槍和特規衍生型，均裝填北約規格的5.56公厘子彈，包含5.56公厘的TC74、美規M855鋼心彈兩型，若此案招標順利並大規模量產，可望有效提升單兵作戰能力，強化戰備能量；未來搭配陸續換裝的T112步槍，可使整體戰力進一步強化。

不過，根據明（2026）年度國防公開預算，陸軍司令部已編列8億9280萬元經費台幣採購「5.56公厘步槍鋼心彈」，與此次採購6200萬發同型彈的11億6932萬元預算有出入；因此，在該案採用最低標的條件下，實際得標金額還有待決標後才能確定，另外，前述軍種編列的採購預算僅持續單一年度，此次招標是否以跨年度方式購得，都有待決標後再行確認。

