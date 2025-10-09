國防報告書曝已組建24組前進外科小組 常備部隊每人已有單兵戰傷包

國防報告書透露，國軍醫院已建置24組前進外科小組。（取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／台北報導〕自國軍基隆彈藥分庫祥豐營區2023年發生爆炸事件後，國防部積極採購單兵戰傷急救包，並於今日發表的2025年國防報告書中揭露，現階段全軍常備部隊每個官兵已獲撥1組，於各戰演訓時機佩掛使用；未來持續籌購後備部隊所需數量，以增加戰時官兵存活率，官方並以圖解方式說明單兵戰傷包內容物。

根據官方圖解，單兵戰傷急救包內含繃帶剪刀、矽膠手套、傷票、鼻咽呼吸道、戰術止血帶、止血紗布、布膠、急救毯及加壓止血繃帶。

國防部並說明，目前戰傷救護訓練及師資訓練都分為三級，單兵部分，單兵戰傷救護訓練（初階）含單兵戰傷急救包操作及使用、敵火下傷患搬運、大出血處置及呼吸道維持。已納入年度部隊訓練命令，要求國軍各級部隊納訓，以建立單兵自救互救基本技能。

專業戰傷救護訓練（進階）包含檢傷分類、傷患收集點照護及傷患後送等，使傷患能有效從第一線後送至二級衛勤設施或醫院。另依戰時最小單位（排）任務派遣需求持續擴訓，以提升官兵專業戰傷救護技能。

高階專業戰傷救護訓練（高階）以進階訓練內容複習為基礎，針對各類傷情執行進階評估及處置，使傷患可於第一線接受環甲膜切開術、呼吸道維持、胸封、針刺減壓、行動血庫輸血、口服、靜脈與骨內血管注射給藥及注射止血劑等處置。另依特戰（勤）部隊、高山偏遠站台（雷達站）、艦艇部隊及外島所屬離島任務派遣需求，持續擴大訓練。

師資訓練部分，初階師資須具備專業戰傷救護資格，訓練內容包含教案製作及試講試教，完訓後可教授新進人員及單兵戰傷救護複訓課程；進階師資須具備EMT-2與專業戰傷救護資格，訓練重點包含創傷傷患評估、各種戰傷處理流程、小部隊實戰應用及試講試教等員；高階師資須具備高階專業戰傷救護資格，訓練重點包含教導進階戰傷綜合情境演練及試講試教等。

圖為單兵戰傷急救包。（圖取自國防報告書）

前進外科小組 國軍醫院已組建24組

另外，國防部近年已前進外科小組取代台灣的「二段三級」軍陣醫療制，報告書透露，為因應戰時大量傷患手術需求、道路中斷致傷患無法立即後送，或鄰近急救責任醫院能量無法負荷等因素，國軍醫院已建置24組前進外科小組，結合二級衛勤部隊，戰時於固定建物、地下室或野戰方式運作，可讓重傷、無法立即後送之官兵獲得手術治療，增加戰時官兵存活率，以達到支援全社會防衛韌性目標。

