「老」鷹續命 波音完成37架前駐日美軍F-15C戰機升級

尾號「ZZ」的前駐日美軍F-15C戰機，過去4年間在路易斯安納州的美空軍國民基地完成升級。（美國波音公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍去（2024）年7月宣布駐日美軍戰機將換代升級，未來兩年內將由F-35A、F-15EX戰機，分別汰換長駐西太平洋的F-16C/D和F-15C/D型機；其中，F-15戰機今年全數撤出嘉手納返美後，一度被認為其飛行生涯就此告結；但原廠波音近日宣布，他們現已完成37架同型機的次系統升級，未來可望在美國空軍裡繼續看見他們的身影。

波音表示，這項升級案耗時4年，一共升級了37架F-15C戰機，過去四年間，這批「老」鷹主要換裝新型的「第二代先進顯示核心處理器」（ADCP-II）、以及Link-16戰術資料鏈的「多功能資訊分配系統－聯合戰術無線電」（MIDS-JTRS）兩項關鍵次系統，使其具備現代化高速運算能力，以及更安全、加密的數據傳輸和通訊能力，繼續在現代戰場中發揮戰力。

美國波音公司8日宣布完成美空軍37架F-15C戰機升級，換裝新一代飛行任務電腦和Link-16聯合戰術無線電系統，提升聯合作戰任務效率。（波音公司官網）

值得一提的是，在波音官方釋出的升級工程照中，出現的F-15C戰機尾碼（tail code）為「ZZ」，是駐日本沖繩嘉手納基地的美空軍戰機所用，也就是說，這批從2022年起陸續返美的機隊，並未直接退役並逕行報廢，而是在原廠的協助下接受升級，得以繼續在美國本土服役，延長其飛行生涯；不過，波音並未透露這批戰機未來駐地和隸屬單位，但能確定日後還能看見它們在空中馳騁的身影。

有鑑於中國軍事擴張行徑持續，美國五角大廈去年7月拍板投入100億美元（新台幣3214億5千萬元）全面升級駐日美軍戰機。根據規劃，現駐青森縣三澤空軍基地的36架F-16C/D戰機，未來將由48架F-35A戰機取代；沖繩嘉手納基地的F-15C/D型機則由36架F-15EX戰機接班，預計明（2026）年春季陸續抵達。

今年7月參與「REFORPAC 25」演習並前來嘉手納基地短暫部署的F-15EX戰機，預計2026年春季正式進駐西太平洋。（美軍DVIDS網站）

