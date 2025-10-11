雙十當天 中國解放軍15機艦擾台

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕昨天是雙十節，總統賴清德宣示將加速打造「台灣之盾」擴充並整合空防量能，國防部今天（11日）表示，自昨上午6時至今天上午6時，偵獲中共軍機7架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動；其中3架次軍機越過台海中線，進入我北部與西南空域。

據國防部公布的示意圖，昨天中午12點20分到12點35分，1架主戰機在北部周邊空域活動；上午7點45分到下午2點15分，5架主戰機先後出現，其中1架越過中線；下午2點55分到3點05分，另有1架主戰機在西南周邊空域活動。

請繼續往下閱讀...

國防部指出，除軍機動態外，共軍另有8艘艦艇與1艘公務船在周邊海域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法