德砲兵營成軍 拳師8輪甲裝155公厘砲「小孩開大車」

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德國聯邦國防軍8日舉行第215砲兵營成軍儀式，該營是德國首支配備RCH 155輪型自走砲的單位，該車由拳師八輪甲車改造，將成為德軍地面火力支援與機動部署作戰主力。

根據新聞稿，全新組建的第215砲兵營，在位於奧古斯特多夫的隆美爾營區舉行成軍儀式，首任營長為科爾貝中校。他宣示將與幕僚團隊著手編寫戰訓教範等，也證實第215砲兵營將採用德軍砲兵部隊的標準編制，納編3支操作RCH 155輪型自走砲的砲兵連，和1個專責後勤維保的支援連。

科爾貝表示，憑藉高機動性的RHC 155輪榴彈砲和現代化無人武器，該旅最終將獲得攻擊敵方縱深目標的能力。

第215砲兵營隸屬於第1裝甲師第21裝甲旅，而該旅目前已編有PzH 2000自走砲和M270「多管火箭系統」（MLRS）等載臺，未來新裝備全數就位後，可望如虎添翼，提升第1裝甲師的火力支援能量，並視德國與北約防衛需求，執行快速機動部署任務。

RCH 155輪型自走砲以「拳師」8輪甲車為底盤，裝備一門155公厘52倍徑榴砲無人砲塔；可搭載30發砲彈，採用全自動裝填技術，只需2名組員即可執勤，每分鐘最高射速達9發，使用最新「高速增程砲兵彈藥」（V-LRP）時，射程可達52公里。德國已規劃年底前，將RCH 155輪型自走砲軍援烏克蘭。

第21裝甲旅旅長馬可·埃格特準將（右）將第215砲兵營的新軍旗移交給旅長法比安·科爾貝中校。（圖取自德國聯邦國防軍）

