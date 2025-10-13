邀台參與環太軍演、軍援10億美元 美參院通過《國防授權法》

美國參議院通過年度國防授權法案，「強烈建議」邀台灣參與環太軍演，及共同研發及生產無人機。圖為2014年環太平洋軍演。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院9日通過2026財年《國防授權法》（NDAA），法案要求國防部長辦公室精簡、加速對外軍售，鼓勵國防部長辦公室邀請台灣參加環太平洋軍演（RIMPAC），國會幕僚也透露，軍援台灣10億美元（約新台幣305億元）的相關條款被保留。

綜合媒體報導，民主黨籍參議員羅森（Jacky Rosen）的幕僚指出，NDAA法案含「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）的對台軍援，軍援款項達10億美元。NDAA法案也強烈建議（strongly encourages）國防部長，在適當情況下邀請台灣海軍參與環太平洋軍演，若國防部長決定不邀請，需提出通知與說明理由。

此外，NDAA法案要求建立美台國防工業優先夥伴關係，指示美國國防部與台灣合作制定聯合計畫，共同研發及生產無人機與反無人機能力，評估台灣的關鍵數位基礎設施，提出強化相關設施的可行方案。

法案指出，國防部長應在國防部「國防創新單位」與台灣適當對口單位之間建立夥伴關係，藉此擴大美台國防技術公司的市場機會，以及強化台灣國防產業基礎。

參議院9日以70票贊成、20票反對通過NDAA法案，確定2026財年的美國國防預算總額達9250億美元（約新台幣28兆3235億元）。

眾議院先前已在9月通過自家的「國防授權法案」，由於兩院版本不同，兩院將啟動協商，針對各自版本進行刪減妥協，並各自重新表決通過後，再送交白宮由總統簽署生效。

