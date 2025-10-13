還能開就行？ 美「杜魯門號」航艦撞傷 要等明年進廠歲修再處理

美軍杜魯門號航艦今年2月在地中海遭商船撞傷，導致艦艉受損，事發8個月來至今仍未修復，要等到明年排定進廠RCOH大修才會完全復原。（美聯社資料照；美國海軍提供）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍尼米茲級核動力航艦「杜魯門號」（CVN-75），今年2月於地中海不慎遭商船碰撞，導致艦體「破洞」；儘管事故無損全艦運作和後續勤務，但「運勢」卻在短時間內重挫，不只艦長換人，艦載機還不小心墜海，可謂禍不單行。近日有開源情報指出，杜魯門號受損處至今仍未修復，得等到進廠歲修時才會完全復原。

美國海軍是在今（2025）年2月13日證實，「杜魯門號」航艦12日在埃及外海碰撞一艘商船，導致艦艉破損，所幸雙方均安，航艦本身也沒有進水，推進主機仍能正常運作。事發後，該艦前往希臘接受約一周的「應急修復作業」（Emergent repair availability, ERAV），並自2月24日重返戰備，直到6月航返美東的諾福克海軍基地，結束近8個月的中東前進部署。

日前參與美軍「UNITAS」多國聯合演習閉幕式，並支援美國海軍建軍250周年紀念活動的「杜魯門號」航艦（CVN-75）。（美軍DVIDS網站）

在這次碰撞事故後，「杜魯門」號時任艦長史諾登上校（Capt. Dave Snowden）不只遭解除職務並調職，該艦後續還發生艦載的F/A-18E/F超級大黃蜂戰機墜海事件，可謂禍不單行。根據官方資訊，杜魯門號航艦在任務結束前，一共遭遇了一起海上碰撞、1架戰機墜海，後者還牽連當時在甲板拖曳的車輛。

不過，軍聞媒體《戰區》（The War Zone）10日引述開源情報的報導指出，杜魯門號今年初被商船撞出來的洞，至今仍未完全修復，甚至就帶著這道「外傷」，參與美國海軍日前舉辦的建軍250年紀念活動，引發外界討論。

8 months later, the Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman still has an unrepaired wound after its collision with a cargo vessel in the Mediterranean.



Appears that the damage was painted over. https://t.co/DFjRhBwmSz pic.twitter.com/KmXH5e08SE — OSINTtechnical （@Osinttechnical） October 6, 2025

對此，美國海軍官員表示，該艦的外觀損傷，會等到下次排定進廠的「燃料補給暨大修」（RCOH）時，才會做完整修復；報導進一步指出，雖然確切日期未定，但至少得等待12個月，也就是至少明（2026）年10月進廠後，才能看到杜魯門號完好如初地回歸作戰序列。

