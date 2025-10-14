美中其實已開打 國安局：美關稅加劇中共經社風險

國安局報告表示，美國政策牽動全球政經格局，特別是美國關稅加劇中共經社風險。（資料照，路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國商務部在10月9日對美祭出新一輪的稀土管控，致美國總統川普不滿反擊，宣布對中國輸入產品徵收100%關稅，引發全球資本市場震動。國安局報告表示，美國政策牽動全球政經格局，特別是美國關稅加劇中共經社風險。對此美國財政部長貝森特今天也表示，他認為中國再度管制稀土輸出，背後可能有經濟不佳、中國反對美國推動和平以及兩國領袖會晤前的算計等3種原因。

國家安全局局長蔡明彥將於明日赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。其送抵立院報告表示，在經濟風險部分，美國4月宣布「對等關稅」後，4至9月，中共對美出口減少696億美元，同期中共對東協出口及東協對美出口同步增加，成為中共主要「轉出口」對象；美國8月起對仍存「轉口貿易」行為之經貿夥伴，加徵40％「轉運關稅」，恐制約中共透過第三地轉出口，影響外貿表現。

而中共雖推出「兩新」（以舊換新、設備更新）政策，然地方補貼資金用盡，且政策效果遞減，通縮風險升溫。另1至8月投資增速0.5％，創2020年同期以來新低，民間、房地產投資降幅擴大（分別年減2.3％、12.9％），內需動能疲弱。

國安局報告表示，美國政策牽動全球政經格局，特別是美國關稅加劇中共經社風險。（圖取自國安局）

在社會風險部分，國際非政府組織「自由之家」統計，今年1至9月中共發生3963起陳抗事件，較去年同期增加63％，以欠薪（占比44％）、爛尾樓（占比27％）案件為主。中共官方數據亦顯示，8月中共青年失業率達18.9％，為2023年12月（14.9％）調整統計方式以來新高；另中共自9月1日起，強制企業、員工繳納社保，惟中小企業難以承擔社保成本壓力，爰採降薪、裁員方式，壓低人事支出，擴大勞資糾紛。

貝森特今天則分析3種原因，首先中國經濟不好，可能聚焦經濟局勢；第2個原因則是中國反對美國，而美國在推動全球和平。中國資助戰爭，購買俄羅斯原油，提供戰爭機器資源，美國也呼籲中國別再購買伊朗原油，也許可能因此受到影響。

第3個原因，中方也許在兩國元首10月底於韓國會晤前錯誤算計。跟川普正式會晤前操弄伎倆是糟糕想法，川普10日反轉局勢推文，對中國推出新關稅與必要的禁制措施。

