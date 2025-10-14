美參議院「強烈建議」邀台參與環太軍演 顧立雄：靜待美方決定

國防部長顧立雄（左）。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕美國參議院9日通過2026年度國防授權法案（NDAA），強烈建議美國國防部邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。國防部長顧立雄今日受訪時表示，有關美國國會所通過的建議，要等到美國政府公布後才能進行對外說明，在未公布前，就不予評論。

顧立雄說，台美之間的軍事交流與合作，都按照相關管制節點密切進行中，有關美國國會所通過的建議，要等到美國政府公布後才能進行對外說明，在未公布前，就不予評論，國防部會陸續靜待美方最後決定。

此外，針對南韓媒體選文批評，我國國海軍、陸軍裝備老舊，屬於二戰時期，質疑我方戰力。

請繼續往下閱讀...

顧立雄回應，國防部聯合作戰計畫會依照建軍實戰面向，包括不對稱戰力、防衛韌性、後備戰力提升及厚實應處能量來採購新式裝備，等到籌購新式裝備、交驗到位後，就會陸續淘汰過去舊式裝備，提升聯合作戰能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法